La Encuesta CATI (Computer-assistedTelephoneInterviewing por sus siglas en inglés) de Meganálisis de abril 2024 trae cifras interesantes que confirman la percepción de lo que sucedería en Venezuela si las elecciones fueran limpias y se pudiera inscribir quien quiera hacerlo: ganaría la oposición por paliza. Desafortunadamente, no revelan lo que en realidad va a pasar porque no tienen un aparte dedicado a predecir las maniobras que el régimen tiene en el bolsillo para quedarse en el poder. La mayoría de las preguntas relevantes obtienen respuestas predecibles, en un país donde más de la mitad de la gente está en situación de pobreza, con fallas severas en los servicios públicos y un autoritarismo asfixiante. Un territorio donde la mayor tarea que emprende la educación pública es cambiarle el nombre a 6000 planteles educativos, reemplazando nombres “coloniales”como Diego de Losada por personajes revolucionarios supuestamente identificados con la élite que gobierna, entre los cuales se colarán caciques indígenas, próceres de la independencia y ministros chavistas.

Algunas preguntas de la encuesta, y lo que contestaron los entrevistados, comienza con la clásica ¿a usted le gustaría que Maduro y el chavismo continúen gobernando 6 años más?El 81.4 % respondió que no. Otra,¿usted cree que en las elecciones del próximo 28 de julio habrá plena libertad de participación y están aseguradas las garantías electorales? 76,9% dijo que no. Una más: ante la situación de que el chavismo gane las elecciones,el 39,3% pensaría en irse de Venezuela, 16,1% se quedaría y el 44,6% no sabe.

Pasando a la política electoral y a los personajes de la oposición ¿quién es la figura política más confiable y con mayor credibilidad en el país? 73,7% respondió que María Corina Machado ¿Usted votaría por Machado si logra postularse? 71,9% dijo que sí ¿Usted votaría por Corina Yoris si logra postularse? 38,5% respondió afirmativamente. Sin embargo, la mano de MCM no funciona en todos los casos. Entre los opositores que no quieren que el chavismo continúe en el gobierno (81,4% de los encuestados)si MCM le pide votar por Manuel Rosales, candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT),¿usted votaría por Rosales? 75,1% dijo que no. Deeste mismo segmento opositor, 89,3% considera que Rosales traicionó a la oposición al inscribir su candidatura.

La única forma, según la encuesta, de que el chavismo gane las elecciones se revela en esta pregunta: ¿Por quién votaría usted en las elecciones presidenciales, si se incluyen solo los 13 candidatos inscritos a la fecha?13,2%votaría por Maduro y 5,8% por Rosales, que quedaría en segundo lugar. 62,1% no votaría por ninguno (se asume que se abstendrían), mientras que el candidato inscrito por la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, figura en el grupo “otros candidatos” que suman en conjunto el 1,8%. La baja votación de González Urrutia se puede deber a la falta de reconocimiento de su nombre (las preguntas se hicieron con los nombres de los candidatos, sin más detalles), pero eso ya cae en el terreno de la especulación.

Si Corina Yoris se inscribetriplicaría a Maduro 37,9% a 10,4% con 17,2% de abstención. Si MCMachado se inscribe,el margen sobre Maduro sería mucho mayor: 70.8% a 9.4% con 9,1% de abstención. En ambos casos el candidato oficialista quedaría de segundo y el resto de los opositores (alacranes incluidos) del tercero para abajo. Para ponerle un poco de sal a la herida, en estos días MCM retomó su campaña de calle y llenó de gente varias localidades de Yaracuy y Aragua.

Dentro de la incertidumbre que presentan las elecciones venideras, aumentada por los reclamos de los vecinos regionales cercanos al chavismo (Brasil, Chile, Colombia), el pleito con Guyana, la inoperancia del registro electoral en el exterior y la detención del cuarto presidente de PDVSA acusado de corrupción, los números de Meganálisis tienen la virtud de arrojar un poco de luz sobre el escenario preferido por el régimen: Maduro se mide con Rosales (sin Machado y sin Yoris) y sale vencedorcon el 60% de abstención. Sería la única manerade que el incumbente le gane al opositor sin hacer una trampa muy abierta (aunque si hace falta un masajeo final de números sabemos que hay un CNE bien dispuesto) y se aseguran 6 años más de chavismo. Este resultado solo se lograría excluyendo a la oposición real del tarjetón y no sería legítimo, pero los rojos tomarían la exclusión como agua debajo del puente–ose podrían inventar unos delitos de esos que hay en la ley antifascista- y montarían su sarao electoral solo con opositores cómodos y afines. Por eso es que no hay que bajarse del burro.

