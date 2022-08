“Nadie hace bien lo que no sabe; por consiguiente, nunca se hará República con gente ignorante, sea cual fuere el plan que adopte”

Simón Rodríguez.

En todas las portadas de la escasa prensa impresa de este país y en las redes sociales lugar de encuentro líquido para la procura de la información, se anuncia el logro de los docentes y profesores universitarios al haber logrado el pago completo del bono vacacional y recreacional, sin embargo las realidades no pueden limitarse al anuncio extemporáneo luego de haber causado erogaciones fraccionadas de este compromiso, indicando como un logro el haber hecho cumplir un derecho, primero es menester recordar que jamás en la historia se habían concedido vacaciones escolares sin percibir este beneficio y mucho menos se ha tenido de convivir con un instructivo técnico que desconoce las convenciones colectivas, primas de antigüedad, formación, porcentajes por cargos y escalafón es decir un verdadero enredo administrativo, derivado del aumento salarial decretado por el régimen de Maduro que aumentaba el salario de 7 bolívares a un monto aproximado de 130 bolívares.

Este instrumento conocido como manual de la ONAPRE, que definía el proceso de cálculo como mecanismo de ajuste y armonización de pagos para la administración pública, aún permanece vigente y con este, el secuestro de las nóminas por parte de la plataforma Patria, que define a través de maquetas solicitadas a las unidades centrales de RRHH, la modalidad de los pagos realizados, los montos y las fechas, es decir ningún funcionario sabe a ciencia cierta cuánto y cuando devenga ese guarismo en el que se ha convertido el salario.

Desde el 01 de agosto todos los gremios de la administración pública y en especial salud y educación, se han mantenido en la calle y haciendo historia desde el año 2020 en plena pandemia vienen denunciando los casos de atropellos a las convenciones colectivas, a las escalas salariales y al valor del trabajo. Este drama se inicia en 2018, con la segunda reconversión del siglo en Venezuela, al suprimirle cinco ceros al bolívar se aplanaron de facto las inter escalas salariales y luego al eliminarle seis ceros en menos de tres años el salario técnicamente desapareció.

Somos una economía sin moneda y sin salarios, por ende, sin productividad laboral de allí el éxodo de trabajadores de la administración pública hacia los sectores informales del empleo o sencillamente al exilio, la corrección del bucle de hiperinflación depende y en mucho de la política ferozmente contractiva enfocada a desaparecer el peso del sector público, si se deja de gastar en salarios y se incurre en default selectivo la hiperinflación deja de operar, más si se le suma la dolarización asimétrica de la economía, en este entorno la gran ganadora es la desigualdad, entre unos trabajadores reducidos a condiciones de indecencia laboral, sin progresividad, sin derecho al bienestar y su contraparte privada, que evidencia los efectos de la recuperación de los sectores de comercio y servicio y cuentan con un salario mínimo estándar de ciento cincuenta USD.

El pago absolutamente discrecional efectuado a los maestros de la educación media, básica y diversificada evidenciaba la improvisación reinante en el Ministerio del poder popular para la educación, pagos que iban entre veinte dólares y veinticinco dólares, incluso siendo este bono inferior a lo devengado por una quincena, en un país recuperándose de la pandemia del coronavirus y con la idea de la prespecialidad, abrieron las brechas entre educación pública y privada, demostrando que en la educación pública era sencillamente un acto de simulación.

Estos primeros quince días del mes de agosto, han estado signados por las protestas desesperadas, de quienes exigen sus reivindicaciones, no para recrearse sino para subsistir, en este cruel país un maestro devenga en promedio treinta dólares y su equivalente universitario máximo escalafón devenga un salario de cuarenta dólares, para adquirir una canasta de alimentos esenciales valorada en 450 dólares y enfrentarse a una canasta básica valorada en más de mil dólares.

En tal sentido, aquí ningún elemento externo manipula las mentes de los funcionarios públicos en contra del instructivo ONAPRE, ni la derecha golpista y menos la izquierda traidora, eso hay que aclarárselo a Nicolás Maduro, quien en un acto desde el Complejo Cultural Teresa Carreño, solicitó a su guardia que buscasen a una maestra quien reclamaba a gritos su acuciante situación, el gran infiltrado de la protesta es el hambre, es menester explicarle al rollizo presidente la frase de Séneca: “Todo lo vence el hombre, menos el hambre” y justamente los funcionarios públicos tienen hambre y sed material y de justicia.

El viernes 12 de agosto, por twitter canal oficial para revertir los errores garrafales de una administración del poder impenitente, se anunciaba el pago de los bonos completos para los famélicos maestros, en el caso de los profesores universitarios, luego del pago de diez días a salario integral, se nos ofreció para algún día de esta semana el pago de los 95 días restantes, esto nos lleva a dos conclusiones:

Siempre hubo los recursos para acometer tal pago y aquí es necesario darle una respuesta contundente al señor Carlos López Coordinador de la Central Bolivariana y Socialista de Empleados, la supuesta erogación de 400 millones de dólares, que según usted era imposible de honrar suponen un monto marginal, para un gobierno que contiene a fuerza de intervenciones cambiarias el tipo de cambio, eso a los fines de que tenga mayor claridad al opinar y recuerde que usted vela por los intereses del trabajador, no por los del patrono.

El régimen evalúa quirúrgicamente las reacciones de los ciudadanos y se nutren de la confusión, desde su sala situacional han debido de evaluar cada reacción y a sabiendas de la desesperación por existir, una vez anunciado el fraccionamiento del bono, lanzaron la noticia del pago total, para morigerar el repudio que pesa sobre el instructivo ONAPRE, elaborado por la Oficina Nacional De Presupuesto, adscrita al Ministerio de Finanzas y Comercio Exterior, el anuncio del pago completo no revela ineptitud y menos improvisación, mantiene indemne el adefesio de la ONAPRE, para ahogar al sector público y evitar presiones inflacionarias que le permitan seguir interviniendo en el mercado cambiario a placer, dejando desplazar el tipo de cambio, aceptando inflación y abaratando su endeudamiento.

No podemos creer que en esta reversión del fraccionamiento medra la inconsistencia dinámica, sencillamente ellos promueven la entropía y al ser un régimen antifrágil obtienen mayor estabilidad y logran reorientar la opinión pública hacia otras aristas del problema salarial, dejando indemne el Instructivo ONAPRE, que es regresivo en todo su contexto, evadiendo la celebración de convenciones colectivas y manteniendo las mismas hostilidades laborales, que escandalizaron a los técnicos de la OIT, cuando visitaron al país. Con el método de cálculo del instructivo ONAPRE, perdemos aproximadamente 60% de la remuneración por concepto del bono vacacional.

En el caso de la Universidad de Carabobo el total de la deuda desde el traslado a la Plataforma Patria, por concepto de retenciones y prestaciones sociales para el primer y segundo trimestre asciende a los 85.517.323,00 bolívares un equivalente en divisas de 14.525.887 USD, entonces no es solo el fraccionamiento que pretendieron hacer y que de hecho lo hicieron, pues cancelaron los primeros diez días de esta bonificación el día 12 de este mes. Entre las múltiples demandas se explanan el retorno de las nóminas a las Universidades en atención al artículo 109 constitucional, en el cual se consagra la autonomía académica y administrativa de la universidad venezolana, le derogación del instructivo ONAPRE y el respeto a la IV convención colectiva universitaria (IV CCU), así como la asignación de un presupuesto que en verdad permita funcionar y equipar los campus con algo más que simples arreglos cosméticos.

No celebro la reversión del fraccionamiento y el girar instrucciones para el pago complementario de un derecho que surge con el disfrute de las vacaciones, esa fue una medida milimétricamente aplicada, para intentar que se echasen al olvido la ruinosa situación del sistema educativo nacional, es necesario que se explique a la opinión pública rendición de cuenta en mano. ¿Cómo se lograron superar las dificultades financieras en menos de cuarenta y ocho horas?

Así pues, que las risas de las ciudadanas ministras de Educación, obedecen tal vez al hecho recitado por Benedetti, quien refiere que desde sus ventanas se ve la playa nuestra miseria no está visible, aún hay razones para protestar y más frente a esta nueva afrenta de pretender jugar con nuestra necesidad y angustia, no somos objetos somos sujetos, no nos pueden cosificar o convertir en códigos fríos de una maqueta, solo a través de la educación el hombre llega a ser hombre, esa es una máxima kantiana, que estoy seguro desde el alto régimen no han revisado.

“El hombre no es ignorante porque es pobre, sino todo lo contrario”

Simón Rodríguez.