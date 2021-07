Durante acto realizado en uno de los salones del Country Club, fue juramenta la nueva junta directiva de la Sociedad Amigos de Valencia para el período 2021-2023, la cual en lo adelante presidirá Ana María Correa.

La actividad contó con la asistencia de un reducido número de personas y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad.

La nueva junta directiva está integrada por Anamaría Correa Feo como presidente; María Cora Páez de Topel, primera vicepresidente; Juan Carlos León Berasteguí, segundo vicepresidente; Daniela Bolaños, secretaria general; el padre Antonio Arocha, tesorero general; y Sol Santaniello como consultora jurídica.

Asimismo por los vocales Hilda Fe Medina, Charito Rojas, Tulio Hidalgo Vitale, Héctor Correa Feo, Eduardo Monzón y Fabián de Jesús Díaz Carabaño.

Entre los asistentes figuraron monseñor Reinaldo Del Prette Lissot, arzobispo de Valencia; el exmagistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, Pedro Rondón Haaz; el presidente de la Academia de Historia del Estado Carabobo, Carlos Cruz; el exgobernador Luis Tomás Izaguirre.

Al tomar la palabra, Ana María Correa Feo agradeció a la expresidenta de la sociedad, Subdelia Páez de Sevilla por su entrega y excelente labor cumplida en pro de la defensa de la ciudad y sus instituciones. También agradeció a los demás miembros de la directiva anterior, por la confianza depositada, al concederles la oportunidad de continuar el legado de 61 años de la Sociedad Amigos de Valencia.

Citó que en directivas anteriores de la sociedad destacaron nombres muy significativos para la valencianidad, como Francisco Alvarado Escorihuela, el primer presidente, Lino Arocha, Hermógenes López, (expresidente de la república), Rafael Saturno Guerra, Eladio Alemán Sucre, José Saer, Carlos Ortega Gragirena, Fabián de Jesús Díaz, Mary Schwarzemberg, Luis Martínez Mainardi, Mary Acuña y Luis Ovalles, por nombrar a algunos.

Comentó que sus padres Juan Correa González y Magaly Feo Codecido de Correa, ambos nacidos en esta ciudad, hijos, nietos y bisnietos de valencianos, le inocularon su amor por Valencia hasta llegar a amarla con idolatría.

“Ahora, cuando me eligen como presidente de la Sociedad Amigos de Valencia, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, con una pandemia que no respeta edades ni clases sociales; con países, entre los cuales está el nuestro, con pobreza extrema, clamando libertad; con organizaciones mundiales que se hacen sordas ante nuestros problemas, no puedo negar que siento algo de temor, pero estoy segura se tornará en un aliciente para defender lo que la Sociedad Amigos de Valencia, tiene que defender, el progreso material y moral de esta tierra”.

Subrayó que los integrantes de la nueva directiva, son todos bien valencianos, ya sea por nacimiento o por adopción, porque tienen un interés manifiesto en la búsqueda del continuo bienestar espiritual y material del valenciano, así como del fortalecimiento de valores y de la identidad regional, con miras a la libertad y al progreso del país.