“Solo: A Star Wars Story”, una nueva entrega derivada del universo “Star Wars”, esta vez centrada en la figura del contrabandista Han Solo en su juventud, es el principal estreno del fin de semana en la cartelera estadounidense.

La cinta, dirigida por Ron Howard, explica el origen del carácter complicado, canalla y pícaro del personaje, interpretado originalmente por Harrison Ford, y cómo conoce a su futuro copiloto, Chewbacca, y al cazarrecompensas Lando Calrissian.

Ahora es Alden Ehrenreich el encargado de encarnar al carismático héroe, cuyas primeras aventuras discurren en compañía de su amada Qi’ra (Emilia Clarke). En uno de sus golpes, la pareja se ve separada a la fuerza. Años después se reencuentran, aunque la personalidad de la joven ha cambiado tras formar parte de una red de criminales.

El otro gran estreno es el de la comedia “How to Talk to Girls at Parties”, de John Cameron Mitchell, en la que una extraterrestre con el angelical rostro de Elle Fanning decide abandonar su grupo e investigar la noche londinense acompañada por dos jóvenes amantes de la música punk.

Elle Fanning, Nicole Kidman, Ruth Wilson y Stephen Campbell forman el reparto.

El público estadounidense podrá descubrir también “Summer 1993”, de Carla Simón, que narra el primer verano que una niña de seis años llamada Frida (Laia Artigas) pasa con su familia adoptiva tras perder a sus padres a causa del sida.

Simón recibió recientemente el premio al Joven Talento en el Festival de Cannes.

Y por último el thriller “Darkness”, de Anthony Byrne, cuenta la historia de una música ciega que escucha cómo se produce un asesinato en un apartamento próximo, un suceso que la llevará a involucrarse en una peligrosa red criminal de Londres.

Natalie Dormer, Emily Ratajkowski, Ed Skrein y Joely Richardson aparecen en la cinta.