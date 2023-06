Francesca Díaz/Correo del Caroní

Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares (Sutiss) denunciaron ser víctimas de amedrentamiento, actos violentos y amenaza con arma de fuego, por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana quienes intentaban disipar una huelga laboral organizada en el área de Planta de Pellas de la siderúrgica desde el pasado miércoles.

Los actos denunciados tuvieron lugar este 9 de junio, a las 6:20 de la mañana. Videos enviados a Correo del Caroní por los afectados, muestran que cuando se dirigían a retomar sus lugares para lo que sería el tercer día de protesta, se toparon en el portón I de la empresa con los funcionarios, quienes tenían ordenado acabar con la huelga.

“Aquí hay más de 1.000 trabajadores concentrados en Pellas. Queremos denunciar que a las 6:00 de la mañana, en el portón I de Sidor, estaban 50 guardias y no me dejaban entrar a mí, Leonardo Azócar, secretario de trabajo y reclamo de Sutiss, ni al delegado sindical Daniel Romero. Se presentó una trifulca. Un funcionario de apellido, aparentemente, Hurtado desenfundó su arma de fuego para apuntar al delegado sindical Daniel Romero”, denunció el secretario de trabajo y reclamo de Sutiss, Leonardo Azócar.

Sutiss denuncia amedrentamiento

#Laboral| Tras la paralización de la planta de Pellas el día miércoles en Sidor, hoy fueron enviados efectivos de la Guardia Nacional a la planta. Representantes del sindicato rechazaron la militarización de la planta. pic.twitter.com/pIfFOQcNDX — Francesca Díaz (@francescadiazm) June 9, 2023

“Se presentó un percance con la Guardia Nacional porque no nos querían dejar ingresar. Los trabajadores nos apoyaron y resguardaron. Allí están los videos que pueden esclarecer la situación real. Solo estábamos pasando. Nosotros somos la representación de los trabajadores. Ellos siguen órdenes del capitán Castillo y los mandaron a amedrentar. El guardia molesto, desenfundó el arma de fuego; pero Castillo le gritó que guardara la pistola. Yo soy trabajador y tengo 15 años en la empresa. No puede venir alguien que está aquí para reguardar las instalaciones a hacer eso”, adujo Daniel Hurtado, delegado sindical.

La protesta inició el pasado 7 de junio, cuando los obreros y el sindicato dirimieron paralizar Planta de Pellas a modo de protesta por los bajos salarios, la inexistencia del servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) y el impago de prestaciones sociales.

Reclamo de los obreros

Los obreros vienen reclamando estas problemáticas y exigiendo una indexación salarial desde principios de año, cuando protagonizaron la toma de la avenida Guayana por cinco días exigiendo mejores condiciones laborales. Entonces los cuerpos de seguridad del Estado también amedrentaron a los participantes y realizaron detenciones calificadas de ilegales por expertos en materia laboral, para disipar la manifestación.

El vicepresidente de la junta interventora de CVG, Alexis Rodríguez Cabello, hizo acto de presencia en la empresa para conversar con los protestantes, quienes le gritaban “la nevera está vacía”, mientras el representante oficial intentaba dirigirse a ellos

“No nos estamos negando a las peticiones de los trabajadores, absolutamente nadie. Se está organizando un ente para ir al proceso de discusión de una nueva contratación colectiva. Eso no es de la noche a la mañana. No podemos pretender que de la noche a la mañana vamos a resolver una serie de situaciones. Eso es caerles a mentiras. Nos han ido a llevar mil y un planteamientos. Nos hemos reunido con uno y con otro”, expresó el vicepresidente de la junta interventora.

Trascendió que el funcionario exigió a los trabajadores que no lo grabaran y, además, “afirmó que él no hablaba con sindicatos ni sindicalistas”, manifestó un sidorista que prefirió mantenerse en el anonimato.

“El fiscal general de la República dijo que era legal grabar cualquier proceso que se desarrolle por un funcionario”, manifestó Romero.

Asimismo, los obreros reportaron que se prohibió entregar alimentos a los que se mantienen protestando, y que se ha restringido el paso al área de huelga.

Reclamo salarial

Según las declaraciones de los representantes sindicales, la protesta responde a la precarización salarial en la que viven los trabajadores, quienes exigen salarios por encima de los 500 dólares, monto que sigue siendo insuficiente para cubrir el precio de la canasta básica alimentaria.

A su vez, los afectados manifiestan la incapacidad del Hospital de Trabajadores José Gregorio Hernández para ofrecer atención médica a una población de 200 mil personas, por tanto, solicitan la reactivación del servicio de HCM.

“Estamos pidiendo que se sienten con nosotros a discutir los beneficios. Pedimos un buen salario, digno. Que se nos regrese nuestro HCM porque se nos mueren los trabajadores en Guaiparo, ellos inventaron un hospital de trabajadores en Alta Vista y eso no está adecuado. Allá no operan a nadie, no hacen radiografías. Eso lo hizo Maldonado, el saliente presidente de CVG que está preso por corrupción. Lavaba su dinero allí. Le pedimos a Sidor la reintegración de los no requeridos, que respete nuestro contrato colectivo y que nos regrese nuestro HCM”, alegó Leonardo Azócar, vocero de Sutiss quien también rechazó las irregularidades en el proceso de jubilaciones, ya denunciado en tribunales por los perjudicados.

