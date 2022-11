Las matemáticas son claras. Mientras el Banco Central de Venezuela (BCV) continúe con su estrategia de anclaje cambiario, la disparidad que existe entre la tasa oficial del dólar y la paralela se mantendrá, porque no existen las condiciones para estabilizar el precio.

Así lo expresó el economista José Guerra durante su participación en la transmisión de El Carabobeño En Vivo de este lunes 14 de noviembre, al detallar que para dejar el tipo de cambio anclado hay que tener reservas suficientes, además de credibilidad y el BCV no cuenta con ninguna de esas dos cualidades.

“Sin dólares no se puede anclar… Sería como hacer un arroz con pollo sin pollo”, dijo para ejemplificar la situación.

A estos se suma que, de acuerdo a los datos del también profesor universitario, el BCV es el único banco central de un país petrolero que, en lugar de acumular dólares los está perdiendo porque los que vende al mercado son más de los que entran a la reserva.

“Cuando se quede sin reserva no va a poder seguir intervenido el mercado y la tasa se le va a disparar… Por eso es que yo digo que la tasa de cambio de Venezuela en estas circunstancias no se puede estabilizar, porque no hay dólares suficientes porque la producción petrolera no levanta y, en segundo lugar, porque los venezolanos no quieren bolívares por la devaluación”.

Esta estrategia de inyectar divisas en el mercado para contener el alza del dólar le ha costado al gobierno venezolano más de 930 millones de dólares este año, aseguró Guerra.

El dólar y los precios de los productos

Mientras la tasa del dólar tiene ese comportamiento inestable, los precios de los productos en los anaqueles varían de la misma manera.

El economista Néstor Olleros, refirió durante su participación en El Carabobeño en Vivo que la inflación interanual de octubre fue de 173 %, por lo que las estimaciones indican que una hallaca costará entre 30 % y 40 % de lo que costaba el año pasado.

Él es el creador de la llamada Cesta Carabobo, que por 46 semanas ha evaluado los precios de ocho productos de los 40 que integran la canasta básica y que, actualmente está en 36 dólares. “Se trata de un resuelve para una familia de cuatro personas por una semana que incluye un cartón de huevos, un kilo de harina, uno de queso, uno de carne, uno de café, uno de arroz, uno de azúcar y un litro de aceite”.

Relató el caso de su madre, jubilada con más de 25 años de servicio como docente de educación media, gana 18 dólares al mes y cada vez que hay una devaluación, “que puede ocurrir en cualquier momento, es menos lo que puede comprar… Hoy puede tener 18 dólares, pero el viernes eso puede convertirse en 15″.

En términos salariales, Guerra recordó que, en 1977, cuando comenzó sus estudios en la Universidad Central de Venezuela (UCV), solicitó una beca que era el equivalente a 149 dólares mensuales. “Hoy, más de 30 años después, si estuviera a tiempo completo dando clases en la UCV estuviera ganado 150 dólares, lo que ganaba yo como estudiante”.

En Venezuela, desde marzo no se ajusta el sueldo mínimo que, en ese momento, se aumentó a 130 bolívares que era el equivalente a 30 dólares y que, actualmente, solo representan 14 dólares. “Estamos a mitad de noviembre, ocho meses después, no ha habido aumento salarial, pero los precios y la inflación se ha incrementado, las cifras del BCV son de 95 %”.

La añoranza por la economía de 2012

Durante la transmisión de El Carabobeño En Vivo fueron varios los comentarios de seguidores respecto a la posibilidad de que Venezuela vuelva a tener la economía con la que contaba en 2012, ante lo que Olleros, quien es profesor de la Universidad de Carabobo (UC), dijo que el país está lejos de llegar a esa realidad.

“La sensación de recuperación que podamos tener esta basada en nuestra muy mala experiencia de años anteriores y hace que la gente piense que la cosa esta mejorando… pero seguimos en crisis, en el sótano de la economía”.

Aseguró que el sistema político no ayuda para nada en la recuperación deseada porque debe aplicar medidas que contribuyan a tener una economía sana y con confianza en la inversión nacional y extranjera, además de generar condiciones para que la población tenga la capacidad de ahorrar como lo hacen en cualquier país desarrollado.

“La realidad es que seguimos viviendo al día… Hay personas con postgrado y maestrías y, además de dar clases en la mañana, venden algo en la casa para tratar de aliviar los gastos diarios”.