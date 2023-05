Hace poco recordaba

al maestro Reverón,

allá en su centenario

con tremenda exposición

Y fue ahí en la biblioteca

la Manuel Feo la Cruz,

una expo extraordinaria

sobre el pintor de la luz

Les confieso que quedé

sorprendido al extremo

de verdad, no conocía

la pintura de este genio

Solamente había escuchado

al panita Alí Primera

con unas cuantas semblanzas

del pintor y sus quimeras

“Reverón titiritero

Reverón el muñequero

Reverón pintor de pueblo

con pinceladas de sueños”

Ese mismo Reveron

que vivió aquí en Valencia,

donde lanzó su primer trazo

y luego, pintura eterna

Su tío-abuelo materno

que era Ricardo Montilla,

en dibujo lo instruye

y eso al niño les fascina

Asimismo don Ricardo,

que en Nueva York estudiara,

le contaba de sus viajes,

y Armandito disfrutaba

Le gustaba ir de paseo

al mismito rio Cabriales

donde alegre se bañaba,

casi que todas las tardes

Pues es que Armando vivía,

Hacienda Caño Monagas,

hoy sector, bomba la concha

y el río cerquita pasaba

Allí adopta de hermana

a la pequeña Josefina,

y le hace algunos juguetes,

muñecas de seda fina

En mil novecientos uno

el estudio del pintor,

Juan Antonio Michelena,

conoció con gran furor

Copiar “La Caza del León»

sería su primer encargo

del francés Eugène Delacroix.

justamente el mismo año

Lo pidió Lorenzo Ochoa

comerciante valenciano.

y Armandito lo cumplió.

con talento y entusiasmo

“Cuando estaba pequeñito miró

las mariposas volar

y aprendió a amar los colores

con amor supo pintar”

Ese pintor de la luz

en Caracas nacería

en mil ocho, ocho nueve

diez de mayo, exacto día

En la Quinta San José

en el sector Puente Hierro

ahí en Santa Rosalía,

su familia, de dinero

Julio Reverón Garmendia

militar, era su padre,

Dolores Travieso Montilla,

fue su valenciana madre

En mil novecientos cinco

se regresa a Caracas,

con su madre en una pensión

vivirían como en barracas

Esa pensión, se ha contado

que era la casa natal

de don Francisco de Miranda,

nuestro prócer ejemplar

A don Federico Ponce,

Armando allí conoció

quien le encarga unas pinturas,

y enseguida las plasmó

En los años seis y siete

pinta temas religiosos,

de naturaleza muerta,

se le ve muy acucioso

Para ese año siete

se inscribe en la Academia,

de Bellas Artes, Caracas,

se endereza su bohemia

Don Antonio Herrera Toro,

se convierte en su tutor,

la admiración fue mutua

y el resultado, un primor

Entre algunos compañeros

estaba Manuel Cabré,

y Rafael Monasterios,

dos pintores de altivez

Recibe gran influencia

del pintor Cristóbal Rojas,

en sus trazos de academia

aunque su estilo deshoja

Ese mismo año siete

en extrañas circunstancias,

su padre Julio, fallece,

en Armando hay desgracia

Por una huelga en la escuela

se viene un tiempo a Valencia,

donde pinta a Josefina,

con muy grata complacencia

Su obra sería conocida

como “Muchacha Tejiendo”,

tenía apenas veinte años

y eran muchos esos sueños

al volverse hasta Caracas

cambiaría de residencia

y allí monta su taller,

con escasas exigencias

Igualmente en esos días

entabló una amistad,

con don Juan Bautista Plaza,

un músico de la ciudad

Ya llegado el año once

sus estudios terminó,

en dibujo, salió bueno

sobre sale, de pintor

Con Rafael Monasterio

una exposición presentan,

en la escuela de música

y a pintar, muchos le alientan

Herrera Toro lo ayuda

a conseguir una beca

y el cabildo de Caracas,

la solicitud acepta

Con ello viaja hasta España

y se instala en Barcelona,

y ahí en la Escuela de Lonja,

ese sueño le emociona

Allí lo guían dos maestros

Vicente Climent Navarro,

y don José Ruiz Blasco,

quien fue el papá de Picasso

Se encuentra varios amigos

conoce muchos pintores

estudia también al Greco

allí aclara sus colores,

Y justo en el año doce

sin dinero, se regresa,

resuelve algunos asuntos

el motivo, una herencia

«Retrato de Enrique Planchart»,

pinta bien, con lo aprendido,

y el poeta caraqueño

quedaría muy complacido

Principios del año trece

Reverón, regresa a España,

allí inicia un periplo

que de cultura lo baña

Porque en la Real Academia

de Bellas Artes, San Fernando

continua su formación,

su técnica mejorando

José Moreno Carbonero,

el maestro de Dalí,

junto con otros maestros

lo convidan a seguir

Ellos son Manuel Marín

Quien lo motiva y anima

y Antonio Muñoz Degrain

sus pinceles le encamina

Se va al Parque del Retiro,

también el Museo del Prado,

de Diego Velázquez, Goya,

queda muy impresionado

Pedro Calderón de la Barca,

a don Miguel de Cervantes

y al gran Lope de Vega

los lee, muy fascinante

Tradiciones y costumbres

de la música flamenca,

y las corridas de toros,

igualmente le interesan

«Me queda algo flotando en la retina (…)

Es materia más bella que la materia misma.

Me voy con ese ritmo tumultuoso, con esa música

—no puedo decirlo de otro modo—

que tiene aquel cuadro de

«La carga de los mamelucos» en el Prado».

También viviría en allá en Francia

en las afueras, y en París,

en plena Guerra Mundial,

y para nada es feliz

La crisis lo apaga un poco

por eso regresa a España,

y de ahí a Venezuela,

y de amigos se acompaña

Fue Nicolás Ferdinandov

quien lo estimula a buscar

un color desde su alma,

que le permita trovar

Se inspira entonces Armando

en la pintura española,

en Goya, Boggio, Mûtzne,

pictórica encantadora

Da algunas conferencias

sobre la obra de Goya,

dicta charlas y tallares,

se va llenando de gloria

Además Armando era

un joven muy ocurrente

cantaba coplas de España,

y vestía elegantemente

Otras veces su actitud

era de melancolía,´

melodrama, desaliño,

hasta que se reponía

Junto con unos amigos

prepara una novillada,

Círculo de Bellas Artes

será la beneficiada

Ya que carece de fondos

esta grande institución

¡Mi deber es rescatarla!

Dijo Armando Reverón

Por esos días se entera

que Josefina se enferma,

la quiere como hermana,

por eso viaja a Valencia

Y en marzo del diecisiete

Josefina moriría,

y aunque le erige un monumento,

vuelve la melancolía

Hacia el año dieciocho

Reverón conocería,

a Juanita su gran amor,

hasta el día que moriría

En ese mismo dieciocho

azul se vuelve su obra

anda buscando su yo,

entre las luces y sombras

La Cueva, La Virgen en El Valle, Retrato de Casilda, Un paseo en el parque, Naiguata

Muchos paisajes marinos

se pasean por esos lienzos,

con algo de impresionismo,

los desnudos son intensos

Y justo al año veintiuno

levantó su Castillete,

en el pueblo de Macuto,

su más hermoso juguete

Luego al año veinticinco

hasta el año treinta y cuatro,

otro color predomina

en sus lienzos, es el blanco

Su Castillete es más fuerte

es Juanita, su gran musa,

sus imágenes, etéreas,

y su mente más difusa

El Rancho, (El Caney),

Retrato de Juanita con ramo de flores

El Rancho

Sigue subiendo a Caracas

para vender sus pinturas,

y en un viejo bar, bailaba

flamenco con sabrosura

La etapa Sepia le llega

desde el año treinta y cinco,

un maestro primitivo

hasta el año cuatro cinco

Utiliza herramientas

quizás muy rudimentarias

se vuelve más ermitaño

su mundo el cielo y la playa

Aparecen las muñecas

a escala de un humano,

son modelos, son amigas,

y vecinas del poblado

Navidad con Muñecas, El Playón,

Autorretrato con Muñecas

“El Maestro de la Guaira”

o “El Loco de Macuto”

así lo ve el vecindario,

para él, es un tributo

Llegado el cuarenta y cinco

se vuelve expresionista

tizas, creyones y más

se incorporan a su lista

“Cruz de Mayo, Muñeca”

También es más cuidadoso

cansado de tanto engaño.

ya no cree “en los amigos”

se siente decepcionado

“La desnudez de un delirio

te la pagaban con ron

cuando vivo no valías

de bellas artes ni hablar”

Vecinos de La Sabana

le llevan años tras años,

en sentido pasacalles

a la hermosa cruz de mayo

Pero las crisis de Armando,

se hacen su día a día,

y al sanatorio San Jorge,

con constancia recurría

Su amigo Enrique Planchart,

junto a Manuel Cabré,

lo llevan al sanatorio

era el año cinco tres

“Juanita, este rancho es tuyo, me casé contigo porque quiero que todo esto

te quede a ti. Pon el rancho de pies a cabeza, si así lo deseas. No te

preocupes por mí. Yo creo que no voy a volver más»

Esas fueron sus palabras

al salir del Castillete

a donde nunca más volvió

pues lo esperaba la muerte

Doce cuadros pintaría

allí en su reclusión,

sus modelos. Los enfermos,

los jardines… su dolor

Y aquella mañana tenue

del dieciocho de septiembre,

del año cincuenta y cuatro

cerró sus ojos para siempre

Reverón titiritero

Reverón el muñequero

Se quedo juana la gorda

Ya no sirve de modelo

Su velatorio seria

en el Museo de Bellas Artes

entre amigos y curiosos

en muy sentido homenaje

Así se marchó Armando

precursosr del arte povera,

maestro del performismo,

del arte gestual… escuela

Se llevó la Admiración

del genio Pablo Picasso

de Cruz Diez, de Botero

Oswaldo Vigas, de Braulio

(Por cierto que Oswaldo Vigas

en este dos mil veintitrés

está en su centenario,

no lo olviden)

“En 1983 se decretó que cada 10 de mayo se conmemoraría en Venezuela, el

día nacional del artista plástico, en honor al ilustre pintor, quien había nacido

en Caracas un 10 de mayo de 1889, autor de más de 450 pinturas, 150

dibujos y decenas de objetos, entre los que se destacan sus famosas

muñecas de trapo.”

(Y al cumplirse 127 años de su natalicio, su restos fueron llevados al

Panteón Nacional, donde descansara eternamente junto a otros personajes ilustres de nuestra nación)

“Hoy llevan castillete cuadros

para el gran salón

te codeas con el Greco

con Picasso y con Renoir”

“Reverón titiritero

Reverón el tamborero

Reverón pintor del pueblo

con pinceladas de sueños”

Don Pío Lara