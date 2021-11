Ya tengo listo mi dron

para irme de visita

a esa urbanización

que llaman, La Isabelica

Es Rafael Urdaneta

la parroquia donde está

del Municipio Valencia

sur oeste de la ciudad

Del presidente Betancourt

me dicen que fue un proyecto

al caer Pérez Jiménez

Banco Obrero, el arquitecto

Querían que los obreros

de la nueva ciudad industrial

tuviesen buenas viviendas

y en un ambiente cordial

Raúl Leoni lo inaugura

un veintidós de noviembre

del año sesenta y cinco

y aún hay quien lo celebre

Todo el complejo de industrias

les quedó bastante cerca

la urbanización más grande

de toda nuestra américa

Extrañamente lo primero

que se construyó allí

hoy se llama el sector cuatro

las razones, no entendí

Pero antes estas tierras

eran un fundo inmenso

Abrahan Benacerrat Coriat

y sucesores, los dueños

Fundo La Isabelica

fue territorio del lago

eso dicen los que saben

yo solo hago el comentario

Lo que no tengo bien claro

de donde nace ese nombre

he aquí, algunas teorías

y espero que no se enojen

De época isabelina

la palabra tal vez viene

de todo lo isabélico

aunque un acento tiene

Tal vez un apelativo

del nombre Isabel del Carmen

una leyenda Luparia

lo sugiere, no se alarmen

Prudencio Casamayor

francés que migró a Cuba

La Isabélica llamó

unas plantaciones suyas

Así que vale la pregunta

¿Dónde nació Benacerrat

o sus padres, sus abuelos?

La respuesta allí estará

Pero busquemos el dron

y hagamos un recorrido

por la ciudad satélite

que a conocer he venido

Son ciento noventa hectáreas

entre bloques y viviendas

áreas verdes, recreativas

avenidas estupendas

Tiene trece sectores

noventa y tres edificios

casi cinco mil viviendas

y de agradable bullicio

Le hicieron grandes complejos

para uso deportivo

como los campos de béisbol

para los grandes y chicos

Piscinas de competencia

con olímpico nivel

y un gimnasio de boxeo

deporte rudo y de piel

Está el polideportivo

Batalla de Carabobo

que sin duda es de allí

un espléndido tesoro

Tiene un campo de softbol

llamado Marta Medina

y para formar futuro

una escuela deportiva

Templo Sagrado Corazón

donde el credo se acoraza

los amigos se reencuentran

y la bendición te abraza

Complejo Padre Dehón

un gran centro cultural

y su plaza Andrés Bello

la primera del lugar

Famosa calle del hambre

tiene un centro comercial

mercado periférico

y un cine que recordar

Qué decir del Ateneo

un emporio cultural

casa donde las artes

desbordan su torrencial

Tiene un ambulatorio

donde atienden con bondad

tiene clínicas de altura

referencia en la ciudad

Existen varias escuelas

donde van los chiquitines

y en los liceos los sueños

vuelan como volantines

Liceo Antonio Sandoval

Enrique Bernardo Núñez

El liceo Luis Sanojo

donde el estudio bien fluye

El Liceo José Austria

la Rafael Urdaneta

varios colegios privados

educar es su gran meta

El Vicente Emilio Sojo

y Barrio la Trinidad

comparten la misma sede

formar con integridad

Está el Mercedes Santana

y la Eleazar Beracierto

tienen el Pájara Pinta

valores con mucho acierto

También existen complejos

nivel universitario

formarse es aprender

es progreso y necesario

Pero toda esa estructura

que desde el dron puedo observar

necesita de una base

que la pueda soportar

Hablo de sus habitantes

que codo a codo y empeño

buscan que su urbanismo

sea de orgullo y de ensueño

Con valores, con ejemplos

con trabajo, con tesón

van sembrando buenos pasos

bajo lluvia, bajo el sol

Luis Villarroel por ejemplo

un ciclista destacado

orgullo Isabeliqueño

de la región recordado

El coplero con motivo

el señor José Mileno

allí sembró sus raíces

con sus versos muy amenos

De ahí es Criollo y Sencillo

de los hermanos Sequera

profesora Alicia Jaime

nuestra música abandera

Dicen que allí se formó

una orquesta excelente

un suceso musical

grupo “Los Adolescentes”

Hermosos son los viacrucis

las fiestas de carnaval

queman judas atrevidos

semana santa genial

Aquel Velorio de Cruz

en Casa e´ María Eizaga

ahí en el sector doce

entre tono y tambor rezaba

Y ahí en el famoso Jumbo

otro velorio cantaban

devociones de mi pueblo

creencias enraizadas

Sendas fiesta a San Juan

tambores, bailes, sirenas

sector uno, sector ocho

y el ateneo lo venera

Había el Grupo Escuela Abierta

y el Break dance del futuro

Experimental Nueva Creación

y Amor y Besos, era un dúo

El maestro Juan Bordones

con su arpa y su folklore

hermanos Hernández, gaita

poniendo ritmo y sabor

Una esquina popular

se llama la Espiga de Oro

hoy bastión de lucha y fe

para muchos un tesoro

Y muy cerca la parada

de Paseo las Industrias

ahí un «Hombre de Hierro»

nos saluda con su astucia

Y ese gran elevado

que alivia el transitar

de vehículos, peatones

que pasen por el lugar

Aquellas ferias sabrosas

con un parque de atracción

payasos, circo, verbenas

un derroche de emoción

La batería se termina

se puede caer mi dron

mejor lo bajo y lo guardo

y evitamos algo peor

Y mientras tanto me iré

a comerme una empanada

allá en el bloque 21

me gusta carne mechada

Hasta luego Isabelica

disculpa si olvido algo

que Dios te bendiga siempre

tierra de fuego sagrado

Don Pío Lara