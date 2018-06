Coral Gables, Florida (VIP WIRE).-

“Nunca olvides dos cosas que te diré. Una, no creas en todos esos elogios que publican acerca de ti. Dos, no firmes demasiados cheques”… Babe Ruth.

Hoy es día del correo. Ojo…: ¡¡Por favor!! no puedo contestar a quienes no dicen desde cuál ciudad o población escriben.

Kenithio Estrada, de Los Angeles, pregunta…: “¿Cierto lo que acabo de oírle a Pedro Gómez, en ESPN SportsCenter, que Shohei Ohtani será sometido a la operación Tommy John y estará fuera de acción hasta 2020? Porque ya los Angelinos tienen lesionados por todo el año a Matt Shoemaker y J.C. Ramírez, lo que debilita mucho al pitcheo”.

Amigo Ken…: Ohtani sí tiene una lesión en un tendón del codo derecho, y estará bajo observaciòn de los médicos y en la lista de los lesionados, pero no se ha asegurado que necesite la intervención quirúrgica, según me dijo ayer el gerente.general Billi Eppler…: “El diagnóstico, hasta ahora, es el mismo desde un principio. Los médicos no han recomendado la Tommy John. Lo están tratando con inyecciones”.

Jacinto Infante, de Culiacán, pregunta…: “¿Con cuál uniforme jugaría Andrés González en El Juego de Estrellas de Washington, si lo dejaron libre los Mets?”.

Amigo Chinto…: Primeramente, Andrés, el californiano de San Diego, solo ha sido nominado, no elegido. Por otra parte, creo que antes del Juego de Estrellas, será contratado por un equipo de la Americana, para usarlo como designado, y él fue nominado por la Nacional. Finalmente, no creo que lo elijan para ninguno de los dos equipos. Así, que no te preocupes.

José Gómez, de Banning, California, pregunta…: “¿Los bigleaguers reciben dinero por usar marcas de guantes y bates. Si les pagan, ¿cuanto?”.

Amigo Pepe…: Sí, por hacerle propaganda a cualquier cosa, por supuesto que cobran, y no es igual el pago de un pelotero al otro, depende de su prestigio.

Rafael Martínez J. de Valencia, pregunta…: “¿Por qué los equipos Mexicanos, de Baja California, Sonora y Sinaloa, que juegan todos en el Noroeste de Mexico sobre el Océano Pacífico, los integran en la Confederación del Caribe, que está en el Mar Caribe, Océano Atlantico?.”

Amigo Fafa…: Deben estar en esa Confederación, porque juegan en el invierno, octubre a febrero. Lo malo es que al comisionado, Juan Puello, no se le haya ocurrido agregarle, Confederación de Beisbol Profesional del Caribe y del Pacífico. Muy extraño también que ninguna de las cuatro ligas haya propuesto ese añadido. Ya ves qué poco creativos y mucho indolentes son. Pero bueno, si la Serie del Caribe se juega igual que en 1949, cuando fue la primera, y Puello dice que su sueño es una Serie del Caribe en Cuba, donde no hay beisbol profesional, ni publicidad, ni dólares.

