El presidente del Bloque de Transporte del Oeste de Caracas, Hugo Ocando, afirmó este viernes que están a la espera de una nueva reunión pautada con el Órgano Superior de Transporte para tratar el tema de la tarifa del pasaje que en agosto fue fijada en 1 Bs.S . ”Tenemos que reconocer que eso se lo llevó la inflación, eso ya es una ilusión, ya eso no representa ni un 20%”.

Ocando recordó que el 23 de agosto, días después de entrar en vigencia la reconversión monetaria, sostuvieron una reunión en la mesa nacional de seguimiento con el Órgano superior de transporte que presidió la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, donde se aprobó la ”tarifa transitoria de un bolívar soberano”, pero quedaron pendientes en sentarse nuevamente el 7 de septiembre, reunión que aún no se han celebrado.

”Estamos esperando esa reunión, los bloques de Caracas hemos tenido otras reuniones para hacerle llegar un comunicado y recordarles que hay una discusión pendiente porque también está pendiente lo del ajuste de la gasolina”, expresó en entrevista con Anna Vaccarella en el programa En Sintonía de Unión Radio.

Ocando reconoció la voluntad y disposición que las autoridades oficiales mostraron en la reunión de agosto, pero advirtió que no existe continuidad, ”nos ofrecieron mil créditos en la Gran Caracas para que sacaramos unas unidades que no tienen causas mayores, y no ha habido mucha respuesta”.

Dijo que también está a la espera de una segunda entrega de cauchos que les prometieron.

”Tenemos la mayor disposición, tratando de trabajar y aportar parte de la solución” a la problemática del transporte público, aseguró.

