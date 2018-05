Dylan Canache, de 16 años, fue trasladado desde El Helicoide al retén de menores de Cochecito, un lugar de alta peligrosidad, pese a que tiene boleta de excarcelación. Otros tres menores de edad fueron liberados.

Betzaida Martínez, Elianis Urbina y Andrés Aserraf están ya en sus hogares. Dylan Camacho no corrió con igual suerte. Seguirá preso pero en un albergue de menores. Su boleta de excarcelación “se extravió” en El Sebin, también se perdió su libertad.

Desde El Helicoide, su madre Ana Figuera, aseguró que el joven tiene una fianza constituida desde el 15 de febrero. “Mi hijo tiene boleta de excarcelación que extraviaron, exijo su lbiertad”. Está detenido desde el 14 de eneEstablecer imagen destacadaro.

Figuera aseguró que tiene dos meses que no lo ve, no sabe si come o si lo están golpeando. Desde su detención, el 14 de enero de este año, por funcionarios del Sebin que lo apresaron en la estación Antímano del Metro de Caracas, no ha tenido acceso a la visita familiar ni de sus abogados.

#URGENTE Dylan Canache de 16 años estaba preso en el Helicoide desde el 13 de enero y acaba de ser llevado a otra cárcel. La dictadura tiene a adolescentes secuestrados ¡Su mamá exige que sea liberado ya! #DDHH pic.twitter.com/HBiSOZzzul — Lilian Tintori (@liliantintori) May 18, 2018

Madre de Dylan Canache (16 años), uno de los menores de edad detenidos por motivos políticos en Sebin Helicoide, pide se aplique la LOPNA así como la liberación de su hijo a quien se le expidió boleta de excarcelación y aún así continua tras las rejas pic.twitter.com/E9967zy0vC — Foro Penal (@ForoPenal) May 18, 2018

Niños liberados Betzaida Martínez, Elianis Urbina y Andres Aserraf #Sebin #Helicoide — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) May 18, 2018

DESCONOCEN PARADERO DE OTROS PRESOS POLÍTICOS

Alarmados por el silencio de las autoridades están los familiares de los presos políticos recluidos en El Helicoide. “No nos dan respuesta a nosotros ni a los abogados, no permiten el acceso a El Helicoide”, criticó Patricia de Ceballos, esposa del ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. “Tenemos temor DE que a los presos políticos los puedan separar y trasladar a otras cárceles para someterlos a tratos crueles y para aislarlos de sus familiares y abogados defensores”.

ALERTA. Denunciamos que pretenden trasladar a mi esposo @Daniel_Ceballos y a otros presos políticos para sepáralos y llevarlos a otros centros de reclusión! @GJGonzalezLopez es el responsable de las violacion es a los DDHH de nuestros familiares en el Helicoide pic.twitter.com/RIaJoz82G9 — Patricia Ceballos (@PatrideCeballos) May 19, 2018

ESTE es el responsable de todas las torturas y la violación de DDHH a los presos políticos. Hoy le recordamos a la comunidad internacional su nombre, y le pedimos a los Venezolanos que no lo olviden jamás hasta que pague sus crímenes de lesa humanidad:

GUSTAVO GONZÁLEZ LÓPEZ pic.twitter.com/bOLpqfrfQg — Lester Toledo (@LesterToledo) May 17, 2018