La inmediata poda de árboles por parte de la Alcaldía de Naguanagua exigieron los vecinos, para evitar los cortes de cables que interrumpen el servicio de electricidad o, como sucedió el pasado viernes y también este domingo, solo funciona media o una fase.

La frondosidad de los árboles en distintos sectores de la entidad atenta contra la estabilidad. En especial en Las Quintas. La Granja y cerca del cementerio, se requiere la poda de las ramas para evitar que se repitan situaciones como la del pasado viernes, cuando un choque de cables, producto de esa situación, derivó en un servicio que se prestó en una fase, lo que ocasionó daños a innmuerables electrodomésticos de familias de la zona.

La activación de las cuadrillas de la alcaldía para esas labores de poda de árboles, no de corte se requiere con urgencia. Así lo exigen los vecinos del municipio, para evitar más penurias de las que ya ocasionan los constantes, y no avisados, apagones que han mermado considerablemente la calidad de vida. La queja generalizada es que nadie puede programarse. Muchas veces no da tiempo de desconectar los aparatos antes de que se vaya la luz. También pueden desenchufarlos cuando reconectan el servicio, lo cual es necesario porque muchas veces la potencia con la que llega la electricidad quema los aparatos.

Este domingo, 32 comunidades de Naguanagua se mantuvieron con el servicio en media fase. Más de cuatro mil familias estuvieron afectadas, porque además de la electricidad, se quedan sin agua. Eso sin contar con que muchas no tienen gas por la escasez que también hay de este rubro. Los reportes de electrodomésticos dañados no se hicieron esperar.

Los vecinos también exigen que los desechos que se generen de esta poda de árboles sean depositados en lugares aptos, y no en el cauce del Cabriales, como sucedió en fecha reciente, cuando al limpiar un terreno ubicado en La Zona las cuadrillas de la gobernación depositaron los resíduos en el río.