Dos jornadas de competencia en Aragua y Miranda marcarán el inicio del Campeonato Estadal de Surf, evento que servirá para definir a los integrantes de las delegaciones estadales.

La primera válida se celebrará el 13 de junio en las playas de Cuyagua, ubicada en la costa de Aragua. El certamen congregará a deportistas de clubes y academias, que se enfrentarán en todas las categorías de la disciplina, reseñó el Instituto Nacional de Deporte (IND).

Tres días después, las playas de Chirimena, en el estado Miranda, recibirán a atletas de las divisiones sub 14, sub 16 y sub 18 para disputar competencias en las modalidades de tabla corta, bodyboard, dropknee, kneeboard, longboard, paddleboard y adaptativo.

La justa mirandina, que celebrará la primera edición del año, se desarrollará conforme a la fluctuación del nivel del mar en los balnearios de Chirire y Chirimena.