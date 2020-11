José Vielma Mora, quien encabeza la lista de candidatos del PSUV a la AN por Carabobo, aseguró que está dispuesto a trabajar por lograr que esta entidad sea más productiva. También buscará que se mejore la economía para que así los trabajadores puedan tener mejores salarios.

El aspirante a diputado insistió que es necesario fortalecer la economía y generar un estímulo a la producción, de manera que se pueda lograr el desarrollo en el estado.

Al declarar al programa Desde La Cabina de Unión Radio, Vielma Mora expresó que es necesario trabajar por resolver los problemas de las fallas en los servicios públicos, porque afecta a la población en general.

Al referirse a la escasez de gas, señaló que el gobernador Rafael Lacava ha estado pendiente, al punto que ha ido a Caracas en dos oportunidades para tratar de solucionar el asunto.

Según señaló gracias a las gestiones del mandatario regional, desde el complejo criogénico de José en el estado Anzoátegui viene un número importante de gandolas para Carabobo.

Aseguró que el problema del gas es de índole nacional, porque si no hay explotación de petróleo y no hay reactivación de los pozos, no se puede producir.

Dijo que al ganar se convertirá en la voz del pueblo en la Asamblea Nacional y dedicará parte de su tiempo en informar a la colectividad carabobeña sobre lo que estará haciendo en el parlamento nacional.

También está dispuesto a trabajar por créditos públicos que beneficien al estado, y escuchará las propuestas y sugerencias de los electores, para solucionar algunos problemas.

Apunto que desde la AN no permitirá que se haga ninguna maniobra que no esté a favor del pueblo.