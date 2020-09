El exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, informó que se sometió a la prueba PCR correspondiente a esta semana y dio positivo para COVID-19.

Practicando mi rutina de exámenes de despistaje, los cuales me realizo de manera constante, me he sometido a la prueba PCR correspondiente a esta semana y es mi responsabilidad informarle al pueblo que he arrojado como resultado: positivo para COVID-19, indicó a través de su cuenta en Twitter.

Vielma Mora aparentemente asintomático

Mora aseguró que se encuentra bien de salud y que no ha presentado síntomas que puedan representar complicaciones.

Me encuentro muy bien de salud, no he presentado síntomas que puedan representar complicaciones. Anímicamente me siento fuerte, feliz y esperanzado. Cuento con la Bendición de Dios, el amor infinito de mi esposa y de mis hijos, que se encuentran totalmente sanos, comentó.

Con información de 800Noticias.