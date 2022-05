Vladimir a la 1 ya no será parte de la programación de Globovisión. El conductor del espacio, Vladimir Villegas, se cansó de un ambiente no siempre pleno de libertades para hacer lo que quiere hacer, se va para recuperar parte de la libertad de decir lo que quiere decir, sin tener que causarle daños a nadie, sin perjudicar a una empresa, a sus compañeros, a sus amigos.

Aclaró que la salida no obedece a un episodio en particular, sino a un cúmulo de situaciones. Se cansó de un ambiente de tensiones diarias por diversos asuntos relacionados con el programa, de las dificultades de mantener esa ventana tratando de brindarle calidad a la audiencia.

Así lo expuso ante las cámaras al cierre del programa de este jueves y lo difundió luego por sus redes sociales. En un video de poco más de 7 minutos, Villegas recordó que hace dos años salió de Globovisión por causas ajenas a su voluntad, centradas básicamente en presiones del gobierno. «Seis meses después volví, pero ese regreso se hizo en condiciones difíciles, porque no es lo mismo regresar luego de un impulso seguido de ocho o nueve meses».

Según contó, siempre pensó que regresar podía ser una decisión errada, pero decidió seguir con el espacio, junto al que mantiene en youtube llamado Vladimir a la Carta, otro llamado «Par de calvos» y en portales.

Villegas sintió la necesidad de hacer una reingeniería de su planteamiento comunicacional y también tomarse un respiro en ese espacio en el que ya había llegado a un techo en cuanto a lo que le estaba ofreciendo a la audiencia.

El comunicador reiteró que la decisión la pensó desde hace un tiempo porque empezó a sentir que el programa estaba llegando a un ciclo de cierre y esas sensaciones que se tienen como profesional hay que atenderlas, hay que ponerles cerebro.

Mi vida no se acaba ni comienza en un canal de TV, sentenció. «Tengo una trayectoria de 40 años en el periodismo. Se abre ese espacio, quizás vengan otras voces, a veces debemos soltar lo que tenemos para que vengan cosas nuevas, necesito la pausa en este espacio porque creo que ustedes merecen algo mejor».

Por lo pronto, el periodista está decidido a hacer ejercicio de esa libertad en la medida en que las condiciones del país se lo permitan. Tiene planes: libros, nuevas experiencias, aunque no en el mismo horario, pero hará todo el esfuerzo para que la audiencia lo siga teniendo como una opción.

Nos vemos en la vida fueron las palabras que pronunció antes de anunciar que este viernes sería el último programa en Globovisión. Horas más tarde, sin embargo, notificó en Twitter que el programa musical de este viernes había sido suspendido por el canal.

— Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) May 5, 2022

Me han informado que el programa musical de mañana no va al aire . Menos mal que pude explicarle a la audiencia las razones de mi renuncia. Mi agradecimiento eterno a todos los televidentes que me acompañaron durante estos nueve años . Gracias !!!!!!!! https://t.co/HU7rzMzrBU

— Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) May 6, 2022