Una de sus primas, estudiante de periodismo, lo invitó en mayo de 2019 a grabar un video desde su barriada. Él, de solo 14 años, deslumbrado por la idea, improvisó un micrófono con materiales desechables que halló en su vivienda: una cajita de cartón de luces navideñas; cinta adhesiva transparente; dos bolsas plásticas; y marcadores multicolor.

Wilferson Rodríguez Ríos, venezolano, escribió entonces sobre cada una de las cuatro caras de su ocurrente creación la frase “noticia en vivo”. Luego, ante la cámara de un teléfono celular, se transfiguró en un reportero aficionado para contar las calamidades del barrio La Lucha, en Maracaibo, Venezuela.

“Gracias por el contacto. Vamos a recoger algunos de los testimonios de los habitantes de este sector. Escuchemos”, expresó, sonriente, vistiendo camisa blanca de mangas largas, mientras sostenía el micrófono contra su pecho.

Una vecina, Magalys, detalló las fallas del servicio de agua potable, las interrupciones eléctricas y “el hambre” que había en la barriada. “No hallamos qué hacer. Necesitamos que se acuerden del pueblo, que nos ayuden”, le dijo.

Wilferson posteó el video el 14 de mayo de 2019 en su incipiente cuenta de Instagram. Hoy, acumula 17.000 reproducciones. El comediante y actor venezolano Marko promovió en sus redes otra grabación del joven aspirante a periodista con un testimonio similar, que compartió un día luego. Ese material lo han visto ya 46.000 veces, mientras sus seguidores superan los 30.000.

“El micrófono es el protagonista de todas las entrevistas. A las personas, les conmovió que, a mi corta edad, estaba reportando y el micrófono de cartón”, cuenta Wilferson a la Voz de América en su vivienda, una casa de dos piezas y ladrillos de cemento gris pulido enclavada en una de las veredas de La Lucha.

El aspirante a periodista, hoy de 17 años, saca el micrófono de un bolso deportivo para mostrarlo con orgullo, junto a otro, su sustituto, uno adaptable a su teléfono inteligente, de cable real para una transmisión fidedigna de audio.

“Dios me iluminó, porque no soy muy creativo en las manualidades. ‘Noticia en vivo’ fue el primer nombre de que se me vino a la mente”, cuenta, con fe.

Su intención original era que el nombre de su informativo estuviese en plural, “noticias”, pero el espacio no alcanzó para incluir la ese. “Desde ese 13 de mayo, me sigue acompañando”, dice, mirando risueño su ya desgastado equipo.

Leer nota completa aquí en VOA