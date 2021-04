La organización ecologista World Wildlife Fund (WWF, en inglés) se unió al filme producido por Sofía Vergara y Marc Anthony, “Koati”, la primera película animada latina protagonizada por una familia de criaturas exóticas que emprenden una aventura para salvar sus selvas tropicales.

La cinta, cuya fecha de estreno todavía se desconoce y en la que la actriz colombiana lleva mucho tiempo trabajando, cuenta ahora con el apoyo de la importante ONG ecologista, que celebró la colaboración este jueves, cuando se celebra el Día del Planeta Tierra.

La película, producida en inglés y español, cuenta con reconocidos productores, entre ellos Marc Anthony y Vergara, músicos, actores, comediantes e “influencers” hispanos que se unen, por primera vez fuera de Hollywood, para llevar a sus más de 300 millones de seguidores a un emocionante viaje ecológico.

“Koati nació de un sentido de orgullo latino por los valores familiares, la autenticidad y el respeto por nuestro medioambiente y los animales en peligro de extinción. Es un regalo divertido y hermoso de América Latina para el mundo”, indicó Vergara, productora ejecutiva del filme, que tiene como director al cubano-canadiense Rodrigo Castro Pérez.

Marc Anthony, a cargo de la banda sonora junto al colombino Julio Reyes Copello, se mostró complacido por su parte de unirse a Vergara y al elenco latino para crear una película animada que comparta con el mundo la riqueza de América Latina.

“No puedo esperar para que el mundo entero vea esta importante e inspiradora película”, afirmó.

Entre las voces que darán vida en español a los personajes figuran la propia Vergara, la conocida actriz mexicana Adriana Barraza y Evaluna Montaner, así como Joe Manganiello, marido de Vergara.

“Koati” es protagonizada por un coati, una mariposa monarca y una rana de cristal que se enfrentarán a una serpiente de coral que planea destruir su hogar, a la que Vergara dará vida con su voz.

América Latina es una de las regiones más biodiversas del mundo, pero también está perdiendo especies y ecosistemas a un ritmo más acelerado que cualquier otro lugar y Koati será una voz en su defensa.

— Sofia Vergara (@SofiaVergara) April 22, 2021