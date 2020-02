La venezolana Yulimar Rojas, dos veces campeona mundial y subcampeona olímpica de triple salto, declaró este viernes que el récord mundial logrado con su salto de 15,43 en su pista talismán de Madrid era “muy deseado” y se mostró convencida de que al aire libre puede “valer más”.

Yulimar pulverizó con su salto en Madrid el récord anterior de 15,36 que estaba en posesión de la rusa Tatyana Lebedeva desde el 6 de marzo de 2004 en Budapest.

“Estoy muy contenta de este récord del mundo que era muy deseado desde que comencé la temporada pasada. Madrid siempre me sorprende, es muy grato, y lograrlo aquí, con estas personas, me pone contentísima”, dijo la atleta venezolana en la pista de Gallur.

Yulimar se mostró convencida de que el récord “saldría solo” con el tiempo, aunque no esperaba que fuera en Madrid.

“Mi entrenador me decía que hoy era el día, que era mi momento, pero ahora estoy en estado de shock. Voy a tener que llegar a casa, calmar mi ímpetu, mi fuerza, la adrenalina, y dar gracias a Dios, porque tengo ganas de llorar”, confesó.

Su salto de 15,43 llegó en el último intento, aunque antes también había saltado 15,29 amenazando con sus intenciones de récord.

“Desde el calentamiento me sentía como nunca de concentrada y mi entrenador me decía que no tuviera ansias. En la pista sabía que corrigiendo algunos errores podría llegar más lejos y al final así fue”, apuntó.

La saltadora venezolana quiso “agradecer al público de Madrid” su apoyo y reconoció que este salto, al aire libre, “podría valer más”.

“Hay que comenzar a entrenar duro porque este año hay Juegos Olímpicos y hay que ir a por ellos. Quiero seguir concentrada porque puedo saltar más, pero tengo que seguir entrenando de forma sencilla porque lo mejor está por llegar. Todo sale solo”, apuntó.

Yulimar quiso dedicar este récord a “todo el atletismo venezolano y a España, un país que me acoge y me brinda apoyo”.

De todos los mensajes de felicitaciones que recibió Yulimar en el podium, la venezolana quiso destacar uno, el de Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo.

“Se acercó y me dijo: ‘tenía tantas ganas de ver esto que lo estaba esperando hace mucho, eres la mejor'”, comentó Yulimar, que sentenció que su récord es “la recompensa de mucho esfuerzo y trabajo”. EFE.

