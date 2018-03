Este jueves, el contingente vinotinto tuvo una buena dosis de fuerza en los Entrenamientos Primaverales con un total de cuatro cuadrangulares, uno de ellos para Víctor Martínez ante Bravos de Atlanta que la postre superó 5-2 a los Tigres de Detroit.

V-Mart ha mostrado estar completamente recuperado de las dolencias cardíacas del año pasado y por lo pronto ya suma un estacazo, el cual lo dio bateando a la derecha y ante los envíos de Sean Newcomb en un segundo inning en el que los bengalíes tomaron ventaja momentánea con otro batazo a las gradas de Nick Castellanos.

Pero el también vinotinto Cleuluis Rondón, quien recibió invitación esta semana a los campos de entrenamiento, entró en el séptimo episodio y una entrada más tarde celebraría un cuadrangular de dos carreras.

Por los Tigres, Miguel Cabrera, 2-0 con ponche; Alexi Amarista 2-0 y Dixon Machado de 2-0, con ponche.

Mientras que por Atlanta estuvieron los criollos Ronald Acuña Jr, 3-2, con boleto y el lanzador Ricardo Sánchez, quien retiró la octava entrada sin recibir hit y con un ponche propinado, pero cedió un boleto.

Ender Inciarte, otro de los peloteros venezolanos a servicio de los Bravos, participó en el compromiso que perdieron ante los Nacionales de Washington. Se fue de 3-1, con una carrera anotada.

Two home runs are better. 💪 #TigersST pic.twitter.com/Q6aLFVn1Ee

— Detroit Tigers (@tigers) 1 de marzo de 2018