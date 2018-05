“Reprogramación BioEmocional” en Venezuela, es un procedimiento de acceso al inconsciente que permite la solución de situaciones pasadas y presentes. Es la sanación corporal, mental y emocional, se basa en la biología, medicina, psicología, genealogía, constelaciones familiares y otras disciplinas holísticas.

Eglee Rivas, es la creadora de este taller en Valencia. Es licenciada en administración, con especialidad en Educación, maestría en Computación, además es abogada y medicina

Aclara que la RBE es un acercamiento que no reemplaza a una consulta médica o de cualquier otro profesional de la salud. No reemplaza sus praxis ni sus prescripciones. No es ningún tratamiento médico, ni hace ningún diagnostico médico. Siempre se solicita al paciente, su informe medico y TAC, mientras mas especifico es el diagnostico, mas rápida es la mejoría.

“Es una forma de observar la enfermedad, Se ha de experimentar. Es un campo de hipótesis que solo el paciente que lo practique podrá confirmar.Siempre se aclara a las personas que no crean nada, tienen que experimentarlo y sacar sus propias conclusiones”, comentó la coach.

Estas actividades se han realizado desde el 2011, con magníficos resultados en personas con enfermedades terminales, como: Cáncer, metástasis, lúpus, y sida. Incluso, con remisión absoluta y en personas con problemas existenciales, los cuales acompañamos durante el proceso de cambio.

Esta alternativa, se sustenta en bases científicas de la biología, medicina, psicología, medicina cuántica, epigenética y otras disciplinas. Además, apuntó que la Reprogramación BioEmocional, registrada a nivel mundial también como Descodificación Biológica, Biodescodificación, Bioneuroemoción, u otros nombres relacionados, se está aplicando con mucho éxito en diferentes países, como Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay, Puerto Rico y Costa Rica.

En algunos, ya existen convenios universitarios desde 1992: La Facultad de Medicina de la Universidad de Düsseldorf (Alemania) probó las “Cinco Leyes Biológicas de la Nueva Medicina” del Dr. Hamer. Mientras, el doctor en Medicina Willibald Stangl, presidente de la Asociación de Oficiales Médicos de Austria, aprobó la Nueva Medicina.

La Facultad Médica de la Universidad de Trnava (Eslovaquia) aprobó la NMG en el Instituto de Oncología Santa Elizabeth en Bratislava y la unidad de Oncología del Hospital de Trnava; también la Universidad Iberoamericana Torreón (México)

Pero, lo más loable de esta actividad, es que a la par de lo que recaudan de estas actividades, realizan donaciones a diferentes casas hogares del estado.

En la actual situación que se presenta con los medicamentos, pretenden ofrecer estas herramientas a la mayor cantidad posible de persona, dándoles oportunidad de sanar procesos de vida y tener mejor salud, mientras simultáneamente ayudan a los niños abandonados.

De allí, que están buscando productores, aliados institucionales y patrocinantes, para seguir desarrollando esta ejemplar labor. Para el día 29 de Junio tienen previsto una conferencia en la Villa olímpica de 9 a 1pm, y requieren ayuda con el audio. Coloca a la disposición, el siguiente número telefónico, para quienes deseen colaborar: 0412.888.42.94

De cómo la mente puede enfermar el cuerpo, la doctora Rivas, suministró el siguiente link:

https://www.facebook.com/Repro gramacionBioEmocional/videos/1 621546044585690/.