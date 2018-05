Expresidente de la Organización Miss Venezuela, Osmel Sousa, comentó en el programa Vladimis a la 1, que que las misses surgen de las vistas direccionadas a quienes lucen mejor. Sobre a la ronda de preguntas y respuestas del concurso afirmó que en algunas ocasiones son muy ingenuas, muy niñitas.

Precisó que cuando una modelo le parecía bonita, se tomaba la atribución de mandarla a preparar porque tenían la convicción de que podrían hacer un buen papel en las pasarelas.

Sousa afirmó que prepara a la Miss Venezuela “para ganar”, porque empiezan a competir desde que ponen “un pie bajo el avión” al llegar a los concursos siguientes después del Miss.

Entre líneas confesó que está realizando su propio libro, que aunque no posee aún un nombre, titularía como “Mi Verdad”, sin embargo, no dio mayor detalle de ello.

Aseguró sentirse “feliz de haberse ido” porque está “tranquilo”, y comentó que desea seguir en el mundo de la belleza pero menos fuerte.

Explicó que espera que le vaya bien al Miss Venezuela pero que por su parte, hará un nuevo concurso con una idea nueva “interesante” que no tenga nada que ver con el Miss.

En cuanto a cambios en los concursos de belleza, aseguró que deben haber más que desfiles y fotografías, pues se debe incluir comunicación, exposición, actuación y explicación de lo que desean para su vida, el mundo y el país en sí.

Para el zar de la belleza, la Miss “más bella” fue Carolina Iszák, con quien compartió en Tailandia durante su representación y no obstante comentó que nunca vio como “ganadora” a Mónica Spear, aunque en algún momento soñó que ella ganaría y así fue.

En cuanto a un sucesor de su trabajo, Sousa dijo que “hay miles, pero ve a ver si tienen el éxito que tuve yo”.

A sus detractores les dijo “tranquilo, que yo voy a seguir en esto, hasta que me muera, gústele o no le guste, aunque digan que soy proxeneta, no soy proxeneta, yo no soy nada de eso, pero ahí voy a estar, hasta adelante”, concluyó.

Osmel en el Miss Venezuela

Sousa refirió que su experiencia en la Organización Miss Venezuela le trajo a su vida personal y profesional mucha “satisfacción”.

Indicó que el escándalo que lo involucró al Miss Venezuela es absolutamente falso, sin embargo insistió en que las que se quisieran “contaminar”, debían hacerlo “fuera de la quinta”.

Recalcó que ese concurso de belleza es “una escuela” donde se le brinda una formación completa e integral a sus participantes.

El zar de la belleza también informó que nunca recibió por parte de ningún representante del Gobierno Nacional alguna propuesta de ver a alguna de las modelos.

Y afirmó sentirse “desencantado después de trabajar y sufrir tanto”.

“Yo sentía que muchas de las cosas que yo decía me las echaban para atrás (…) ya yo me sentía que querían salir de mí o que ya yo no era lo que era antes”. sentenció.

Además Sousa comentó que “si hubo algo -en cuanto a prostitución- yo no me di cuenta” y señaló que en tal caso, “sería responsabilidad de ambos”, refiriéndose a quienes “trabajan desde Miami”.

Comentó que quienes se encuentran hoy en día en la presidencia del Miss Venezuela, “son sólo una pantalla”.

¿Cómo fue que le interesó el mundo de la belleza?

Explicó que desde pequeño dibujaba “mujeres”, y luego evaluaba cuál era la más bonita, además del impacto que le causó el “Miss Cuba”.

Afirmó que eso fue lo más representativo de su infancia.

Con información de Globovisión