El tacle defensivo Aaron Donald, de los Rams de Los Ángeles, fue categórico este jueves al manifestar que el deporte del fútbol americano, sin espectadores, perdía su propia identidad.

Mientras la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y otras ligas evalúan opciones para volver seguramente a la acción en medio de la pandemia del coronavirus, Donald, admitió que jugar sin espectadores no era nada divertido.

“Necesitas a los aficionados para jugar. No veo cómo jugar sin aficionados. Siento que eso le quita emoción y diversión al juego”, declaró Donald en videoconferencia con los periodistas. “Siento que los aficionados te levantan el ánimo”.

Donald subrayó que son los aficionados los que realmente le dan vida a todos los deportes, pero en especial al fútbol americano.

“Los aficionados son quienes hacen emocionante este deporte, los que te darán ese empuje extra cuando estás cansado o fatigado, cuando haces la gran jugada y escuchas a 80.000 personas que se vuelven locos. Eso te motiva”, añadió Donald.

Los Rams tienen programado abrir la temporada 2020 ante los Cowboys de Dallas en horario estelar nocturno, el próximo 13 de septiembre, en su nuevo estadio, el SoFi Stadium.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró hace unos días que los deportes profesionales podrían comenzar a regresar a la actividad “en la primera semana, más o menos, de junio” sin espectadores.

Esta semana, la NFL aprobó la reapertura de las instalaciones de los equipos limitada a los miembros del staff sin incluir a entrenadores y jugadores.

De cualquier forma, las instalaciones de los Rams permanecen cerradas, con excepción de jugadores que están bajo tratamiento o rehabilitación, por las estrictas regulaciones estatales que aún no son levantadas.

Donald, quien sido dos veces el Defensivo del Año, ha entrenado en el sótano de la casa donde vivió de niño en Pittsburgh. Señaló que estaría listo para el inicio de la temporada y que espera que los aficionados estén en las gradas para apoyarlo.

“Uno entrena y entrena y entrena y luego, te preparas para jugar y estar en ese escenario enfrente de los aficionados. Simplemente no hay emoción (sin ellos). No sería divertido para mí. No sería divertido jugar fútbol americano sin aficionados”, reiteró Donald. “Tengo la esperanza que para septiembre todo sea diferente”.