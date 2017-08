Durante 2017, al menos 48 emisoras de radio y televisión han sido censuradas por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), como ocurrió este miércoles con la salida del aire de Caracol TV y Radio Cadena Nacional (RCN).

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela advierte que en el país se intensifica la desinformación como estrategia política y el gobierno reduce las ventanas informativas que tienen los ciudadanos para conocer la realidad y las denuncias sobre los hechos políticos, sociales y económicos que afectan al país.

La decisión se concretó bajo un proceso de arbitrariedad, en la que no se cumplió el debido proceso ni se conoció una providencia formal de Conatel que explicara los motivos del hecho. El anuncio no se hizo desde la vocería oficial del ente de telecomunicaciones, sino que lo realizó su ex director Andrés Eloy Méndez, ahora representante de la Asamblea Nacional Constituyente, durante una entrevista que ofreció el 24 de agosto a Venezolana de Televisión.

El Gobierno de Venezuela acusó a los medios colombianos de instigar al odio y reproducir mensajes que incitaron al magnicidio contra el presidente de la República, a propósito de unas declaraciones que ofreció el ex presidente de México, Vicente Fox, quien dijo: “Venezuela será libre muy próximamente. Y ese dictador sale por su renuncia o sale con sus patas por delante, en un cajón. Venezuela tiene que volver a la democracia. A ese burro de Maduro no le interesa la ley ni los derechos humanos”. Hizo esta afirmación el 22 de agosto, desde una conferencia que ofreció en Barranquilla.

“Teníamos varios meses, hasta años, tolerando a estos canales que actúan contra Venezuela, contra la institucionalidad, y particularmente llamando a un magnicidio en contra del Presidente de la República Nicolás Maduro”, justificó Andrés Eloy Méndez, quien alegó que la orden se concretó por procedimiento administrativo con una medida cautelar, en la que ordenó a las teleoperadoras dejar por fuera la señal de estas dos televisoras colombianas.

Con estos dos canales suman cinco las televisoras internacionales, de corte informativo que han sido censuradas por Conatel en lo que va de 2017. En febrero, el Presidente ordenó sacar del aire a CNN en Español, mientras que en abril lo hizo con los medios El Tiempo de Colombia y Todo Noticias de Argentina. Esta práctica de censura de medios extranjeros se ha intensificado desde febrero de 2014, cuando en cadena nacional el Presidente de la República ordenó la censura de NTN24, canal colombiano, que transmitía los hechos violentos en el contexto de protestas.

