Así que los chinos van a mandar a un venezolano a la Luna. Me refiero al satélite del planeta donde vivimos, porque en la proverbial siguen estando muchos que todavía creen que Maduro arreglará este desastre. Cosa difícil, si tomamos en cuenta que no podemos esperar que el elefante que destrozó la cristalería se vuelva inteligente, y repare todo el daño que causaron él, su antecesor, y sus cómplices en el destrozo.

Me parece muy bien: tendría muchas ventajas eso de llevar a un venezolano a la luna. Lo primero que hará será descubrir que no es pan de horno, pero, además, se dará cuenta de que allá no encontrará a nadie que lo desprecie, lo esclavice y prostituya a sus hijas, cuando las lleve…

Otra ventaja es que llegar a la Luna es más fácil que atravesar el Darién, toda Centroamérica y México, esa secuencia de selvas inhóspitas, inclementes desiertos, cruzar traicioneros ríos y ser víctima de los “coyotes” que aprovechan la desesperación de sus semejantes para extraerles unos cuantos dólares obtenidos con mucho esfuerzo. Basta con montarse en un cohete chino, en cuya fabricación son expertos desde hace milenios (por lo menos los de los fuegos artificiales) y llegar allá, reunirse con los que le precedieron, fundar un movimiento antichavista para repeler cualquier intento de robo, por si acaso se cuela alguno de los pocos que quedan en la Tierra.

No importa si allá no hay electricidad ni agua: los venezolanos están acostumbrados a eso.Y no importa que tampoco haya gasolina:los venezolanos están acostumbrados a caminar, y allá, con la gravedad tan baja, es posible desplazarse dando salticos para llegar a cualquier parte. Total, que la Luna no es tan grande, ni tiene océanos, selvas ni altas montañas, como en la Tierra, que separen a las familias que han emigrado a tierras extrañas tan distintas entre sí. Otra ventaja: en la Luna todo es igualito de plano, con alguno que otro cráter fácil de atravesar diametralmente.

Los venezolanos somos muy versátiles: hay brillantes científicos, destacados deportistas, músicos, pintores, escultores y literatos. Podemos reparar cualquier aparato, desde un simple ventilador hasta un complicado motor, con un alambrito o con un pedazo de tirro. Y cuidado si el inventor de la rueda…

Así que nos adaptaremos perfectamente a ese desolado lugar, pudiendo arreglar cualquier cohete dañado u obsoleto, para el día que alguno tenga la mala idea de regresar a este planeta donde no hay sino guerras, terremotos, inundaciones, incendios forestales y mucho odio.

Pero exagero: en nuestro planeta también hay bellezas naturales, y especialmente en Venezuela tenemos maravillas, como nuestras playas con esbeltas palmeras, nuestras nevadas montañas, nuestro inmenso llano y nuestra agreste selva tropical con sus tepuyes y el salto de agua más hermoso del mundo. Todo poblado por gente bella, amable, ruidosa pero respetuosa, servicial pero no servil, cordial hasta en las adversidades, alegre hasta en las dificultades. Y lo mejor: siempre dispuesta a ayudar al necesitado.

La lástima es que todavía haya chavistas, mientras María Corina saca a Maduro de su guarida y los venezolanos emprendemos la recuperación de la dignidad como nación, de la prosperidad de todos como pueblo, de la racionalidad como parte de una sociedad mundial que parece estar perdiéndola.

Entonces, tal vez no será tan buena idea de mudarnos a la Luna. Sería mejor mandarlos a ellos, para que no tengan nada que hacer, en un cuerpo celeste donde no hay nada que destrozar.

