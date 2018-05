Prensa LVBP

Alex Torres esperaba recibir la noticia de su cambio de equipo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional desde hacía algún tiempo y el miércoles se enteró de la notificación oficial sobre su regreso al Magallanes, el equipo con el que debutó en el circuito.

El zurdo exgrandeliga fue adquirido por los Navegantes de los Tiburones de La Guaira en un canje por el también lanzador Julio Pinto.

“El cambio no me tomó por sorpresa, porque sé que había conversaciones al respecto, y lo asumo con mucha humildad, responsabilidad y profesionalismo, porque este es nuestro trabajo”, señaló Torres, a través de una nota de prensa de Cárdenas Sports Media. “En primer lugar, quiero agradecer a la organización de Tiburones de La Guaira por el trato que tuvieron conmigo la temporada pasada, y al mismo tiempo quiero agradecer a Navegantes del Magallanes por la confianza que están depositando en mí. Estoy muy contento de regresar a mi primera casa, de jugar en mi natal Valencia, y de pertenecer a una organización que siempre ha sido muy competitiva y que tiene la mayor fanaticada en el país”.

Torres, de 30 años de edad, se estrenó en la LVBP con los bucaneros en la campaña 2008-2009, antes de ser cambiado a Águilas del Zulia. Pasó un lustro con el club marabino antes de ser enviado a los Tigres de Aragua en la 2016-2017 y en la temporada pasada llegó a los Tiburones.

“Para nadie es un secreto que en Magallanes el único objetivo es el campeonato y llegaré mentalizado para ese reto”, afirmó el tirador. “Sé que han hecho varios movimientos, adquiriendo lanzadores comprobados como Henderson Álvarez, Wifredo Boscán y Yohan Pino, y me gustaría ser parte de una rotación con ellos. Indudablemente me gustaría ser abridor, que es lo que siempre he hecho en esa liga y el trabajo que estoy cumpliendo actualmente en Japón, pero estaré a las órdenes del cuerpo técnico para el rol que me necesiten”.

En ocho temporadas en Venezuela, el valenciano compila registro de 10-18 y 4.37 de efectividad. Actualmente está lanzando en la Baseball Challenge League, un circuito independiente de Japón, en el que este jueves alcanzó su quinta victoria de la campaña, luego de lanzar juego completo en el triunfo del Gunma Diamond Pegasus 15-2 sobre Fukushima Hoops.

En su trabajo, Torres permitió seis hits y dos carreras, una de ellas limpia, con par de boletos y seis abanicados, ubicándose como líder del circuito en triunfos (5) y en ponches (64).

“Me siento orgulloso de poder vestir nuevamente esa camiseta (Magallanes) y estaré dando el 100% una vez termine mis compromisos aquí en Japón”.

El criollo marcha con registro de 5-2 y 3.99 de efectividad en 56.1 innings, en los cuales suma 30 boletos y 64 guillotinados, con el uniforme del Gunma Diamond Pegasus.