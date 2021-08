Por: Luis Cabrera / @salteveneno

Walter Gropius fundó en 1919 en Weimar (Alemania), un proyecto que cambiaría la historia del diseño: La “Staatliche Bauhaus” (Casa de la Construcción Estatal, en Alemán), o sencillamente “Bauhaus”, la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte. A la par de otros movimientos de vanguardia artística, la “Bauhaus” no se mantuvo al margen de los procesos político-sociales, sino que sostuvo un alto nivel de contenido crítico, lo que la hizo adquirir la reputación de ser subversiva, esto generó que en 1933 fuera cerrada por el partido nazi.

La “Bauhaus” no contaba con un área para estudios de fotografía, sin embargo, con la llegada del maestro húngaro László Moholy-Nagy como encargado del taller de metales, éste se entusiasmó en introducir a la fotografía como un como un nuevo medio de expresión artística. En este espacio impartió técnicas como el fotomontaje, el montaje lumínico, la foto escultura y el collage abriendo un nuevo de abanico de posibilidades.

Lázlò Moholy-Nagy, con una mirada clavada en lo que le esperaba a la humanidad en la modernidad, y quizás como acto premonitorio a la sobreabundancia de imágenes, aseguró que “los analfabetos del futuro no serán los que no sepan escribir sino los que no sepan fotografiar”.

Y es que la fotografía, como texto visual, es un lenguaje al que estamos recurriendo constantemente como espectadores o como creadores de imágenes. Así como el texto, debemos reconocer los elementos que le dan forma a este lenguaje visual, además de despojarle de esa lapidaria expectativa de veracidad sobre la imagen fotográfica. Si no todo lo que usted o lee es verdad, entonces no todo lo que vea en imágenes es cierto.

Joan Fontcuberta, polémico pensador y fotógrafo, es un promotor de la pedagogía de la discrepancia respecto a la imagen fotográfica, lo ha llevado incluso a sus proyectos usando el recurso de engaño-desengaño con exposiciones cuyos temas luego desmiente. Fontcuberta afirma que: “Producir imágenes es muy sencillo, pero leerlas y valerse de ellas es lo difícil. Esa es la carencia a solventar para reducir el analfabetismo visual”.

Discrepancia y pensamiento crítico, enemigos de quienes esperan una sociedad sumisa y crédula. Es nuestra responsabilidad como fotógrafos apuntar hacia la pedagogía, y el archivo, como herramientas de una memoria visual más equilibrada.