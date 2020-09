La NBA hizo oficial que Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, es el MVP de la campaña 2019-2020, premio que se entrega al jugador más destacado durante la temporada regular.

El griego logra este premio por segunda temporada consecutiva, entrando en una selecta e histórica lista en la que se encuentran jugadores como Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan, Steve Nash, LeBron James o Stephen Curry.

‘The Greek Freak’ también entra en la historia al unirse a Michael Jordan (1987-1988) y Hakeem Olajuwon (1993-1994) como los únicos que han logrado ganar el premio de Jugador Defensivo del Año y MVP en una misma temporada.

Giannis Antetokounmpo joins Michael Jordan and Hakeem Olajuwon as the only players in NBA history to win #KiaMVP and #KiaDPOY in the same season! pic.twitter.com/7P1f4yMDSA

— NBA (@NBA) September 18, 2020