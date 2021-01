El talento venezolano continúa brillando en muchas partes del mundo, esta vez #MiVuelo les presenta a un joven emprendedor, talentoso, con una habilidad tremenda para realizar retratos y compartir sus conocimientos con otros. El protagonista de esta historia es Pascual Parra.

Emigró el 6 de octubre de 2015. Ya la situación país impedía que Pascual, un artista plástico y retratista, desempeñara su trabajo como estaba acostumbrado. Nos contó que participaba en muchos eventos de pintura internacional, pero hubo un momento que ya no podía hacer los envíos de piezas para esas actividades fuera del país y eso fue lo que justamente derramó “la gota del vaso” e hizo que tomara la decisión de salir del país.

Por cierto, inicialmente su intención inicial era irse a Europa, pero conoció parte del viejo continente y no le gustó mucho el trato frío hacía los latinos. Luego estudió la economía de otros países y escogió Chile.

Pascual tenía su academia de arte en Maracay, estado Aragua, era profesor en la Escuela de Artes Visuales Rafael Monasterios, además dio clases en el Centro Gráfico de diseño Maracay, formar artistas plásticos era su día a día, una pasión y compromiso.

Al llegar a Chile averiguó para montar una academia de arte, pero se dio cuenta que ese campo no era rentable en ese país, porque no hay eventos o concursos de arte anuales, el gentilicio en Chile no se interesa para aprender, competir y estar en los salones de arte por lo que no pudo realizar la academia.

Para Pascual lo más difícil ha sido estar lejos de su gente, a pesar de que está con su hermana, mamá y sobrina, al menos se encuentran a dos horas de donde él está, asegura que le pegó mucho porque es muy familiar y la mayoría de su gente está en Venezuela.

También dijo que extraña mucho las playas venezolanas, “aquí son muy diferentes, son frías, la gente va con chaquetas, sweater, nuestra temperatura cálida se extraña, también el sabor de la gastronomía, si bien es cierto uno aquí puede repetir y copiar mucho, el sabor no es lo mismo”.

“Extraño ese calor decembrino como lo celebramos los venezolanos, para los chilenos su día y fiesta sagrada es el 18 de septiembre las fiestas patrias, son para ellos lo más importante, de navidad y fin de año no hay cultura de celebración como nosotros estamos acostumbrados”.

Actualmente se dedica exclusivamente al tatuaje y dicta cursos de retrato de dibujo de forma online. Señaló que es difícil emprender solo, pero que lo ha logrado gracias al apoyo de su pareja y por eso existe Pascaul Parra Tatto Estudio, lo pueden ubicar por las redes sociales como @pascualretratos y @pascualparratattostudio es increíble lo que hace.

Pascual cerró la entrevista diciendo unas palabras que compartimos con ustedes, porque el mensaje es tan acertado para muchos migrantes. Dijo que es importante “tener paciencia, creer realmente en lo sabes hacer y lo que quieres hacer”.

Gracias Pascual por tu tiempo, por contarnos una versión resumida de lo que para ti han sido estos más de 5 años de cruzada migratoria. Aplaudimos ese talento y te deseamos lo mejor.

Hasta una próxima historia, se despide

Adriana Henríquez @migrantesenvuelo