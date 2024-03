Un ataque de abejas se registró la mañana de este viernes, en terrenos de la urbanización El Recreo, en la avenida Bolívar Norte de Valencia, que afectó a varias personas.

El hecho se registró cerca de una reconocida cadena de mercados, cuando al parecer personas que transitaban por el sitio movieron el enjambre que está en un terreno de una empresa de Tv por cable y las abejas comenzaron a atacar a los transeúntes. Los habitantes de los edificios cercanos debieron cerrar todas las ventanas para protegerse.

Algunos negocios debieron cerrar sus puertas momentáneamente, mientras funcionarios de Protección Civil despejaban la zona para evitar que más personas fuesen atracadas.

Recomendaciones

El especialista Jacobo Vidarte recomendó, en caso de detectar la presencia de un enjambre, una serie de medidas que le brindarán seguridad:

a- Llame al 9 1 1 ó al los números directos de los organismos.

b.- No se acerque.

c.- Suspender cualquier tipo de actividad cerca del enjambre.

d.- Mantenga alejada a la comunidad hasta la llegada de las autoridades.

e.- Los ruidos pueden generar un encuentro no deseado con las abejas.

En caso de picada de abeja (Aculamiento Apiar)

a.- Cubrirse la boca, nariz y ojos principalmente.

b.- Trate de buscar refugio para evitar que mas abejas puedan atacar.

c.- Solicite ayuda a los números de emergencia.

d.- No aplicar alcohol ni dar masaje en la zona afectada.

e.- Si son pocas, trate de quitar delicadamente el aguijón con la ayuda de pinzas.

f.- Debe recibir ayuda médica, las personas alérgicas pueden tener riesgo vital aun con pocos aguijones, no se arriesgue.

