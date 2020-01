El 2020 inició con un incremento de necesidades para toda Venezuela. En el Municipio San Francisco, del estado Zulia, los residentes sufren para surtirse de gas doméstico. Para comprar las pocas bombonas de gas que se encuentran, deben hacer largas colas y les exigen pagos en efectivo o en dólares.

La escasez del servicio público persiste en todo el estado Zulia, donde los vecinos no cuentan con gas por tubería, por lo que deben recurrir a lo tanques de gas, cuyo acceso es complicado.

El precio de un tanque de gas se cotiza de acuerdo al mercado del dólar paralelo, desde 200.000 bolívares en adelante, además el pago es únicamente en efectivo, el cual también escasea.

“Cada día está más difícil primero conseguirlo (el gas) y segundo conseguir el dinero para poder comprarlo en bolívares. Porque de otra manera cuesta demasiado caro y ademas el problema para llevarla e irla a buscar, si tardas mucho tiempo, te quieren cobrar más”, aseguró David Navarro, habitante del sector.

“No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos ni internet. Cuando iba a pensar yo en el pasado comprar leña para poder cocinar, a veces no sabemos que hacer”, dijo una vecina del sector.

El desespero y la indignación crece en la sociedad ante un gobierno nacional y regional ineficiente e incapaz de solucionar lo problemas de la población, quienes han llegado a comprar leña para poder cocinar por la escasez del servicio público.