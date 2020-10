En Carabobo hay aproximadamente 92 estaciones de servicio distribuidas en todo el estado. Se conoció al menos 61 surtirán combustible con subsidio, mientras que a las 17 dolarizadas establecidas desde el 1° de junio se les sumaron otras 14 que antes eran subsidiadas, para un total de 31 establecimientos bajo la modalidad de precio con referencia internacional.

Dentro del nuevo grupo de expendios migrados al esquema dolarizado resaltan algunos, como Bosqueserino, en la variante Naguanagua-San Diego; Paramacay, en la avenida Universidad de Naguanagua; Castillito, en San Diego; y Guataparo, al norte de Valencia. Otras son Gran Lourdes, Yagua, Paraparal, La Industrial, La Salina, Taborda, Rancho Grande, El Hipódromo, Lara 2 C.A. y San Antonio.

En un recorrido, El Carabobeño pudo constatar que las estaciones Paramacay, Guataparo y Castillito ya comenzaron a vender la gasolina a 0,50 centavos de dólar el litro. En el caso de la primera, los usuarios manifestaron que la cola avanza de forma fluida y el tiempo de espera ahora es de entre 30 minutos y una hora.

Además de las 14 nuevas, están las 17 estaciones dolarizadas iniciales, que se mantienen con la misma modalidad de venta en divisas: Chacao, San Luis, Santa Paula, Isla Central, Cabriales, La Granja, Yaracuy, El Portal de San Diego, El Valle, El Trigal Súper Estación, El Prado, Guaparo, Los Colorados, Parque Trigal Norte, Prebo, Campo Alegre y La Ceiba. Los 31 establecimientos representan 34% del total.

Las autoridades no han aclarado si el regreso del esquema de distribución por terminal de placa abarcará únicamente a las estaciones subsidiadas, como fue establecido desde junio, o si también se aplicará esa restricción a las dolarizadas. Sin embargo, en Paramacay, Guataparo y Castillito, que expenden a precio internacional, han surtido a los usuarios por orden de llegada, sin importar el número de placa.

“Oficialmente todavía no hemos sido notificados. Por ahora, despacharemos sin importar el número de placa”, dijo un concesionario de una estación de servicio dolarizada, al norte de Valencia, quien pidió el resguardo de su identidad.

Después de varias semanas de aguda escasez de combustible y tras la llegada de tres buques iraníes al país, uno de esos a la Refinería El Palito, este lunes 5 de octubre fue retomado por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro el esquema de suministro por terminal de placa, a fin de “ordenar el flujo vehicular en las estaciones de servicio”, explicó el vicepresidente sectorial del Área Económica, Tareck El Aissami.

El funcionario madurista señaló este domingo 4 de octubre que fueron habilitadas en todo el país mil 571 estaciones, las cuales obligatoriamente debían iniciar operaciones a las 6:00 a.m. Las que no abrieran a esa hora, serían “tomadas y se les revocará la concesión”. Pero, pasadas las 10:00 a.m. de este lunes, un gran número de bombas de la entidad carabobeña, subsidiadas y dolarizadas, permanecían cerradas.

Gasolina controlada por Lacava

Fue a mediados de junio de este año cuando la Gobernación de Carabobo tomó la administración, gestión, operación y fiscalización de 16 de estaciones de servicio, a través de la empresa Corporación Carabobeña para la Distribución y Comercialización de Gas, Gasdracula C.A. Según el gobernador Rafael Lacava, no se trató de expropiación, sino de un proceso de recuperación de activos por parte de Pdvsa.

Del total de 31 expendios de combustible a precio dolarizado, al menos ocho son gestionados actualmente por Lacava: La Granja, Cabriales, Guaparo, La Ceiba, Campo Alegre, Prebo, Isla Central y Chacao.

El resto de las que están en manos del gobierno regional son: Combustible Camica (Bárbula I), en Naguanagua; Palo Negro I e Isalago, en Valencia; Cocotales y Morón II, en Juan José Mora; Módulo Miranda, en Miranda; Módulo Pecadores-Playa Blanca, Puerto Cabello; y La Arboleda, en Guacara. Estas venden el combustible con subsidio.

Con reporte de Francis Tineo.