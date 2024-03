La catedral de Valencia y la iglesia de la parroquia La Candelaria organizaron una amplia programación para la Semana Santa, que iniciará este domingo próximo.

El padre Pedro De Freitas ha dispuesto en la catedral celebrar el Domingo de la Pasión del Señor o Domingo de Ramos.

De acuerdo a lo programado, a partir de las 9:00 am será la bendición de las palmas, a la entrada del templo, para luego entrar en procesión a la misa solemne. Para esta actividad se espera una nutrida asistencia.

Posteriormente se celebrará otra santa misa a las 10.30 am, pero sin bendición de palmas.

El lunes 25 de marzo: Día de Valencia, será la conmemoración de Jesús Atado a la Columna, por lo que habrá una misa a las 10:30 am.

El martes 26 se conmemora Jesús Humildad y Paciencia, con una Misa Crismal a las 9:00am, que presidirá monseñor Saúl Figueroa, obispo de Puerto Cabello y Administrador Apostólico de Valencia.

El miércoles 27 se conmemorará a Jesús Nazareno, con tres misas, a las 8:30 am, 9:30 am y 10:30 am, y la procesión con la Imagen del Nazareno a las 11:30 am.

TRIDUO PASCUAL

El 28 de marzo, Jueves Santo, será la Conmemoración de la Institución del Sacerdocio y la Eucaristía. Mandato del Amor Fraterno.

Ese día a las 4:00 pm, será la misa solemne. Al finalizar la Eucaristía el Santísimo Sacramento se trasladará al lugar de la Reserva. La Adoración Eucarística será hasta las 7:00 pm.

El 29, Viernes Santo, será día de ayuno y abstinencia.

Se celebra la Pasión y Muerte del Señor con adoración eucarística a las 8:00am; oficio de lecturas a las 9:00 am, el ejercicio de las siete palabras, a las 12:00m; celebración de la Pasión y Muerte del Señor, a las 3:00pm, y la procesión del Santo Sepulcro, a las 4:00pm.

El 30 de marzo, Sábado Santo, habrá una vigilia pascual a las 5:00 pm, donde se hará la bendición del fuego y del agua.

Las actividades especiales culminará el 31, Domingo de Resurrección, con la Solemnidad de Solemnidades, que incluye dos misas, una a las 9:00 y otra a las 10:30 am.

SEMANA SANTA EN LA CANDELARIA

La comunidad parroquial de Nuestra Señora de Candelaria junto a su párroco el padre Antonio Arocha, preparó varias ceremonias religiosas para esta Semana Santa 2024.

Invitan a toda la feligresía valenciana a participar desde este Domingo de Ramos, a la misa con la bendición de las palmas en la plaza Candelaria a las 09:00 am.

El Miércoles Santo, Día del Nazareno, el templo permanecerá abierto todo el día y a las 5:00pm, será la Santa Misa con la tradicional procesión por las principales calles del centro de Valencia.

Ese día se llevará a cabo el encuentro de las imágenes de El Nazareno de las parroquias Santa Rosa, Michelena y Candelaria en el puente de la calle Michelena, cerca de la bomba la Concha.

El Jueves Santo, después de la santa misa vespertina, el templo permanecerá abierto hasta las 9:00pm. Y el Viernes Santo hasta las 3:00pm, para esperar a los fieles que participen en la hermosa tradición de la visita a los 7 templos.

La Vigila Pascual del Sábado Santo será a las 8:00pm, con la bendición del agua.

El padre Arocha recordó que este sábado 23, a las 5:00pm, será el concierto sacro en el templo de la Candelaria, bajo la coordinación del Conservatorio de Música de Carabobo.

