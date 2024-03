José Gregorio Colina, enlace de Operaciones Políticas del comando de campaña de María Corina Machado en Barinas, rechazó las aprehensiones y persecuciones contra dirigentes e integrantes de ConVzla en el país, por considerarlas arbitrarias y violatorias de los Derechos Humanos y políticos de los ciudadanos.

El también responsable regional de Voluntad Popular (VP) en el estado llanero, deploró la persecución a los miembros del comando de Machado y exigió respetar la Constitución, los derechos humanos, civiles y políticos de cada uno de ellos.

A juicio de Colina, lo que está planteado y por lo que se trabaja, es por elecciones libres, justas y democráticas, por lo que “exigimos se respete el derecho al trabajo político, que es el norte y la herramienta para asistir el 28 de julio a votar. Esa es nuestra ruta», afirmó.

Colina, igualmente, abogó para que se reconozca la decisión de los electores. «Sabemos que nuestros líderes han sido secuestrados y pedimos les respeten el debido proceso», precisó.

Operaciones Políticas de ConVzla

A su juicio, no se puede exponer al escarnio público a los líderes que luchan de manera cívica y democrática, como el caso de nuestro director de comando, Emill Brandt, quien lleva 13 días detenido injustamente y «tal como dijo nuestra líder y candidata, nosotros confiamos en él, porque no sabemos en qué condiciones y trato lo obligaron a leer un libreto para justificar las detenciones de miembros del equipo nacional de María Corina Machado».

Rechazamos todo acto que intimide la labor que desde las distintas organizaciones aliadas estamos haciendo junto al pueblo, de manera pacífica y haciendo el trabajo electoral, dijo.

El dirigente político le pregunta al régimen cuál es el miedo a medirse en una elección, si quien salga favorecido con el voto popular, será el nuevo presidente de todos los venezolanos. Insiste en saber ¿por qué razón atacan a nuestros líderes? , ¡basta de tanta persecusión y represión! . ¡Basta de tanta infamia!

El r representante de ConVzla en Barinas, reiteró su rechazó a los procedimientos del régimen, que constituyen una violación de los Derechos Humanos y políticos contra los representantes del Comando Nacional y regionales. “Ya basta , debemos exigir que todos vayan a las urnas seguros, porque solo nos motiva el deseo de participar en estas elecciones de manera pacífica y no queremos estar en la lista de países que no cumplen democráticamente y no aceptan a la oposición», comentó.

Apegados a las normas democráticas

José Gregorio Colina dijo que en el comando ConVzla están apegados a las normas democráticas. «Nuestro único norte son las elecciones y estamos apegados a los derechos constitucionales que nos asisten en procura del cambio político”, “Nada ni nadie nos saca de la ruta electoral”, finalizó.

Nota de prensa

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos