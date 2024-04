El presidente de China, Xi Jinping, expresó su apoyo al polémico proyecto de construcción de un macro-oleoducto entre Uganda y Tanzania. Invitó a la ministra ugandesa de Energía y Desarrollo Mineral, Ruth Nankabirwa, a un encuentro en China, según informó el presidente de Uganda, Yoweri Museveni.

Museveni aseguró a través de X que recibió una carta de Xi en la que éste se mostraba partidario de la construcción de la tubería. Esta costará 5.000 millones de dólares y estará financiada en parte por una multinacional china. Ha generado polémica por sus implicaciones para el medioambiente y los derechos humanos.

I received a letter from President Xi Jinping of China expressing his support for the EACOP project. I welcome His Excellency’s support and invitation to the Energy minister to visit China for further discussions with his government.

