El volcán italiano Etna, el más activo de Europa, expulsó este viernes a la atmósfera numerosos anillos de humo. Es un fenómeno raro que pudo verse desde las inmediaciones del cráter y la ciudad siciliana de Catania (sur).

El científico del Observatorio Etneo del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV-OE), Boris Behncke, publicó las imágenes en la red social X y explicó que se trata de «un fenómeno nunca antes visto de este modo» en el imponente volcán Etna.

Los anillos, «innumerables», salieron desde el cráter sureste del siciliano durante toda la jornada.

#Etna's Southeast Crater continues emitting countless graceful vapor rings ("volcanic vortex rings"), a phenomenon never seen like this before. Someone said "maybe because we receive so much bad news lately, Etna has decided to do something simply beautiful". 5 April 2024 pic.twitter.com/zVxsKzX99K

