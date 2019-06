El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este miércoles que el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), se encuentra presente en 12 estados de Venezuela.

De acuerdo con el organismo norteamericano, la información se dio a conocer por Insight Crime, “una organización de investigación con sede en Washington que supervisa América Latina.”

En este sentido, el Comando Sur publicó un Tweet, con una nota de la cadena norteamericana Bloomberg, en la que se asegura que el gobierno de Venezuela habría entrenado con “lanzamisiles nacionales” a guerrilleros colombianos.

En la misma, una autoridad militar colombiana señala que el grupo paramilitar forma parte importante de la defensa de Nicolás Maduro.

Militares venezolanos leales a Nicolás Maduro han entrenado a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para utilizar misiles anti-aéreos, diseñados para derribar aviones, según autoridades colombianas informaron a Bloomberg.

A pesar de que aún se desconoce cómo los guerrilleros obtuvieron sus propios lanzamisiles, se sabe que son de origen ruso. Tampoco se sabe en qué puntos exactos del territorio venezolano se realizan estas prácticas, debido a que lo hacen clandestinamente y no en bases de la Fuerza Armada Nacional (FAN).

“Son armas usadas por la fuerza armada venezolana. Tenemos evidencia concreta y necesaria para afirmar que el ELN es considerado parte de la defensa de la revolución del régimen de Maduro”, indicó el General colombiano Luis Navarro.

Leer más: https://talcualdigital.com

"The ELN is present in 12, or roughly half, of #Venezuela’s states, according to InSight Crime, a Washington-based research organization that monitors Latin America."https://t.co/aICgmIdcBY

— U.S. Southern Command (@Southcom) June 5, 2019