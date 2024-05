En las casas de muchas familias en Trapichito todo cambió de lugar. Hay ropa encima de la mesa, comida sobre la nevera y ya está encendida la alarma para poner sobre bloques, madera o cualquier otro elemento de altura, los electrodomésticos o cualquier artefacto que pueda salvarse de lo que ellos consideran una nueva e inminente inundación.

Claudia Heredia tiene 17 años viviendo en esta comunidad ubicada en la parroquia Miguel Peña de Valencia y, año tras año, con la llegada de la temporada de las lluvias, enfrenta el temor y tragedia que implica que el agua entre a su vivienda.

“Cuando llega el invierno, si es de noche, no dormimos porque tenemos el canal que se desborda. Entonces los vecinos pasamos toda la noche esperando a ver si sale el agua o no. Empezamos a recoger los corotos, los poquitos que nos quedan porque las pérdidas han sido demasiado grandes y es un sacrificio adquirir, por ejemplo, un colchón. Para poder cuidarlo hay que pasar la noche en zozobra, levantarlo, buscar ponerlo en alto para no volverlo a perder”.

El más reciente antecedente de inundación

El 18 de abril de 2024 fue la última vez que ocurrió. De manera sorpresiva, ese jueves amaneció con una fuerte precipitación que provocó anegaciones en más de 400 casas de Trapichito con pérdidas de enceres importantes.

Rosa Salas, con 30 años como vecina de este sector del sur de Valencia, ha vivido varias inundaciones, pero la más reciente la tomó sin preparación.

“No nos dio tiempo de nada, nos agarró a todos desprevenidos y cuando nos despertamos teníamos el agua adentro. Ahora tomamos la prevención de que vemos el tiempo feo y empezamos a montar los muebles o lo que se pueda salvar”.

Ella recuerda claramente que ese día llegaron cuadrillas del Plan Búho, de la alcaldía de Valencia. Limpiaron las calles de todo el lodo que quedó y se entregaron colchonetas a quienes habían perdido sus colchones.

Los vecinos de Trapichito consideran que esas labores fueron superficiales y que no se hizo nada por minimizar el riesgo de otra inundación. “Las alcantarillas están tapadas, llenas de barro y basura porque no las limpiaron y ahora no hay por dónde drenar el agua. Todos los años vienen y toman medidas, hacen fotos, traen topógrafos, dicen que van a solucionar. Pero hasta a la fecha que estamos nadie se ha abocado a este problema.

La última promesa en Trapichito

Yolanda Castillo solo puede sentir tristeza. Ella anhela el día en el que pueda mudarse de Trapichito. Tiene 68 años y está cansada de pasar en cada temporada de lluvia por lo mismo. “Es una situación totalmente triste, muy triste. El agua nos llega al ombligo y de verdad a mí esto me tiene muy decepcionada. Nosotros merecemos vivir mejor, como persona de la tercera edad”.

Tras la inundación del 18 de abril, el gobernador Rafael Lacava anunció que, al día siguiente, iniciaría el diseño del nuevo puente para Trapichito, debido a que la mala construcción del original, a su juicio, es la causa del desbordamiento del canal del caño La Yuca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafael Lacava (@lacava10oficial)

Lo que no aclaró en esa oportunidad es a cuál de los tres puentes se refería, pues hay tres puentes en Trapichito que se interconectan entre sí en el mismo caudal del río.

“Tenemos uno que está en la avenida entre la comunidad de Pedro Herrera y Trapichito, el que está en la escuela Rolando Carrillo, y el que divide la avenida principal. Nosotros imaginamos que el gobernador habló de este último, pero qué van a hacer con acomodar o demoler ese si los tres tienen la misma estructura y situación de deterioro. Esos puentes, de un momento a otro se lo puede traer la misma corriente como ya ha derrumbado varias paredes”.

En Trapichito ya no creen en las promesas

Para Yolanda, esta última promesa, así como muchas otras que ha escuchado en cada inundación, se traducen en mentiras. “Tanto la gobernación, como el gobierno nacional y la alcaldía lo que ha hecho es burlarse de nosotros en Trapichito. Siempre prometen que van a acomodar el canal, que lo van a limpiar, que van a hacer las estructuras, y la realidad es que todo eso ya está socavado”.

Su indignación se replica en la del resto de los vecinos de Trapichito, quienes sienten que “los toman del pelo porque el gobernador y el alcalde vinieron, pero fue como para darnos un calmante porque ya tenemos más de un mes que pasó eso y no han solucionado nada. Traen un colchoncito, una botella de agua y una bolsa de comida para la gente seleccionada y se van”.

Ante todo este drama, desde la alcaldía de Valencia se anunció recientemente la ejecución de labores de mantenimiento del caudal en caños como La Yuca, con la remoción de monte y escombros para que la máquina pase con facilidad para realizar la limpieza preventiva.

Escuela Rolando Carrillo, un retrato de la realidad en Trapichito

En septiembre de 2020, en plena cuarentena por la pandemia de la COVID-19, hubo una inundación en Trapichito que afectó en gran medida la infraestructura de la escuela Rolando Carrillo, donde está uno de los tres puentes del canal del caño La Yuca.

En esa oportunidad, Claudia Heredia advirtió llena de indignación que las autoridades esperarían que la institución colapsara para hacer algo. Y, en efecto, el colegio está inhabilitado, pero no se hizo nada por rescatarlo.

Hace un año y medio se tomó la decisión de cerrar la escuela y trasladar a los niños a otro plantel que queda justo al frente, en la misma zona de riesgo.

Sin recursos para huir de la angustia

Maritza Maestre tiene casi 40 años viviendo en Trapichito junto a su esposo que tiene una discapacidad motora desde hace nueve años. Sus cálculos indican que en 2012 comenzó a agudizarse el problema de las inundaciones, que cada vez afectan a más personas al llegar el agua a una extensión de terreno más amplia.

En la zona donde está su casa, a las orillas del caño, se observa cómo el agua con su fuerza y el paso de los años ha desprendido gran parte de la estructura del canal. Incluso, de la vía por la que hay tramos en la que es imposible que circulen vehículos.

Ella se pregunta “¿a dónde va toda esa agua si no es a la parte de debajo de nuestras casas?”, también cuestionó la inacción de las autoridades al expresar que seguro esperarán que ocurra lo mismo que pasó con la escuela.

“Al gobierno le compete darnos una solución porque son las autoridades. Si nosotros tuviéramos otra casa o el dinero no estaríamos viviendo aquí. Por eso pedimos que vengan a Trapichito y nos cancelen las casas para poder mudarnos, porque para nosotros esto no se resuelve con limpiar el canal, tumbar un puente y hacerlo de nuevo”.

