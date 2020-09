View this post on Instagram

La gran familia del #Cicpc siente con mucho pesar la pérdida física del C/G Héctor Toro, Supervisor de Delegaciones Municipales del estado Cojedes, quien fallece a consecuencias de esta pandemia que atraviesa #Venezuela y el mundo. Todo el apoyo institucional para familiares y amigos. #Cicpc #PorTuSeguridad #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos #Covid19