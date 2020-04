View this post on Instagram

Ponemos nuestras redes sociales a disposición de toda la comunidad Carabobeña para que puedan efectuar sus denuncias de manera anónima! . @sd_acacias_cicpc @c.vasquezcicpc @sotorcicpc @douglasricovzla @subdireccioncicpc @cicpc011 @mercybracho71 @prensacicpc @delegacionestadalcarabobo @redipcentral.cicpc