El XX Festival Latinoamericano de Música, una celebración de permanencia y excelencia de una de las vitrinas musicales más importantes de la región, sigue su programación de conciertos en las salas “Simón Bolívar” y “Fedora Alemán” del Centro Nacional de Acción Social por la Música (CNASPM), y desde el martes 22 hasta el viernes 25 de mayo, inicia su ciclo de conferencias, clases magistrales y conversatorios, con una decena de compositores internacionales, transmitidos desde la Mega Sala Digital de Telefónica Movistar, en su sede en Los Palos Grandes, anunció el maestro Alfredo Rugeles, director artístico del Festival.

Para esta XX edición del Festival se aprovecharán los avances de la tecnología que permitirán establecer contacto con los compositores internacionales más destacados desde Latinoamérica y Europa, quienes, a través vía internet, podrán acercarse a los jóvenes músicos venezolanos, a los profesionales de la música y al público en general, en conferencias, charlas y clases magistrales.

De esta manera, se logrará mantener la categórica presencia de artistas internacionales que ha caracterizado el Festival a lo largo de casi tres décadas” señaló Diana Arismendi, directora ejecutiva del Festival.

Las conferencias

El martes, 22 de mayo, los maestros Mesías Maiguashca (Ecuador-Alemania) y Alejandro Cardona (Costa Rica) disertarán sobre aspectos de sus búsquedas teóricas, sobre sus experiencias musicales y la pertinencia de su trabajo creativo. De 9.00 a.m. a 11:00 a.m. se dictará la conferencia “El destino generacional, mi destino generacional, una invención a tres voces”, con el maestro Mesías Maiguashca, transmitida desde Frankfurt, Alemania. Seguidamente, de 11:00 a.m. a 12:30 p.m., se realizará la conferencia “Dinámica tensional y estrategias formales”, con el maestro Alejandro Cardona desde San José de Costa Rica.

Las clases magistrales

El miércoles, 23 de mayo, los maestros Juan Carlos Núñez (Venezuela), Manuel De Elías (México) y José Sosaya (Perú), trabajarán de cerca con los jóvenes compositores que debutan en el Festival. Revisarán su trabajo, analizarán junto a ellos sus logros, hallazgos, dudas, inquietudes con el objetivo de apuntalar el proceso formativo de estos noveles creadores venezolanos. La primera clase magistral de composición se realizará de 9.00 a.m. a 11.00 a.m. con el maestro Juan Carlos Núñez y de 11.00 a.m. a 12.30 p.m. se realizará otra clase magistral de composición con los maestros Manuel De Elías desde Ciudad de México y José Sosaya desde Lima, Perú.

Los conversatorios

Texto, música, poesía, música vocal, tratamiento de la voz, inteligibilidad de los contenidos, interacciones entre la voz y los instrumentos, equilibrios, balances, relieve. En fin, el uso del texto en la música y de la escritura de música vocal resultan un verdadero universo paralelo infinitamente interesante a explorar y ello, se realizará desde dos enfoques distintos.

El jueves 24 de mayo de 9 a.m. a 11:00 a.m. se realizará el conversatorio “El proyecto Melólogos en honor de Santa Teresa de Jesús”, con los maestros españoles José Luis Turina y Tomás Marco desde Madrid, España, junto al maestro Alfredo Rugeles, quienes hablarán de la difícil relación del texto-música en el proceso formativo de estos jóvenes creadores venezolanos, y sobre aspectos de este género poco conocido.

De 11:00 a.m. a 12:30 p.m. se realizará el conversatorio “La música vocal”, con la participación de los compositores italianos Fabrizio Festa, desde Bologna y Angelo Inglese desde Roma, quienes expondrán sus ideas sobre el uso del texto poético en la música y establecerán un diálogo con los maestros Diana Arismendi, Federico Ruiz y el público asistente, sobre el complejo arte de la composición de música vocal.

El viernes, 25 de mayo será una mañana dedicada a disertar sobre las muchas facetas de la música electrónica de nuestros días, generación de sonido, música interactiva, video arte, música mixta, relaciones extra musicales, entre otras actividades.

De 9.00 a.m. a 12.30 p.m. será un conversatorio sobre “La música electrónica”, con los maestros Ricardo Dal Farra, compositor argentino desde Alemania, Alejandro Iglesias Rossi desde Argentina e Igor de Gandarias desde Guatemala, quienes junto a sus pares venezolanos, Ricardo Teruel y David Pedroza, expondrán sus ideas, búsquedas, problemáticas y propuestas personales para, junto a los asistentes, establecer una conversación sobre aspectos diversos de la música electrónica de nuestros días.

Este ciclo de actividades se realizarán, con entrada gratuita, en la Mega Sala Digital de Telefónica Movistar, ubicada en la Av. Francisco de Miranda, Urb. Los Palos Grandes, Torre Parque Canaima, nivel C-2 dentro de la programación del XX Festival Latinoamericano de Música, evento de gran importancia didáctica y de indudable integración regional para nuestro país. Posible gracias, al apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y las Embajadas de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Italia, Francia, España, México y Perú. Así mismo, cuenta con el patrocinio de las empresas Movistar, Gomelast y Sacven.

