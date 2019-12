Joven herido de bala…tres hombres asesinados en Guacara…comerciante herido de un disparo mientras llegaba a su casa…hallado muerto un estudiante universitario…asesinado un taxista porque se negó a entregar su carro…anciana atracada por un motorizado…secuestrado hacendado en Calabozo…malandros disfrazados de policia ( o muy probablemente era un “policia malandro) asaltan una pareja hiriendo de muerte a la mujer…!!!

Esta es la triste historia de esta Venezuela revolucionaria donde todos los días matan a más de cuarenta personas! Hace veinte años, cuando el índice de inseguridad aún siendo alto no tenía que ver con lo que está pasando ahora, el gobierno decía que esa matazón era la lógica consecuencia de una pobreza generalizada y de una equivocada distribución de las riquezas. Ahora bien, si en estos últimos 11 años la pobreza ha dismínuido drasticamente, (eso, por lo menos sostiene este gobierno) y finalmente hay una distribución ecuánime de la riqueza, sobre todo porque ahora que el petróleo es “de todos,”(sic) ¿porqué ha habido un aumento tan exponencial de los atracos, de los homicidios, de los secuestros, de la inseguridad ciudadana? En una oportunidad un alto personero de este gobierno, tuvo el desparpajo de declarar que eso no era cierto y que lo único que se vivía en el país era una “sensación de inseguridad”. Sinceramente hay que tener mucha fantasía, no solamente para desconocer esa plaga que condiciona de una manera gravísima la vida de los venezolanos, sino para no tratar de ponerle remedio. Me parece el colmo de la falta de responsabilidad! ¿No es que este gobierno trabaja por el bienestar del pueblo? Acaso vivir con el terror permanente de ser atracados asaltados o violados en nuestra intimidad ¿no es carencia de bienestar? Cabe la pregunta porque las primeras afectadas son justamente las clases marginales, la gente humilde de este pueblo que vive en los barrios, que no tiene recursos y que no puede darse el lujo de crearse alcabalas particulares – como se hace en certa urbanizaciones residenciales – con policias pagados por ellos mismos y que permiten la entrada solamente después de haber investigado nombre, apellido y placa del carro. Con todo y eso, entran igual, asaltan igual, roban igual y matan igual.

En resumidas cuentas, los problemas que confronta esta Venezuela “revolucionaria” son cada día más graves y no enfrentarlos es típico de un gobierno de extrema izquierda. ¿No creen ustedes que despues de veinte años ha llegado el momento de asumir sus propias responsabilidades?

Desde Italia – Paolo Montanari Paolo