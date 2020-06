El abogado defensor de los tres exejecutivos de Directv -Venezuela que fueron detenidos la semana pasada, Jesús Loreto, indicó que no se alega ninguna razón para determinar la medida privativa de libertad.

El Tribunal 21° de Control del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas dictó este martes medida privativa de libertad en contra de los exdirectivos de DirecTV Venezuela: Héctor Rivero Olivares, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano Puglieses.

A estas personas se les está atribuyendo una condición que no tienen, es decir, no se les está atribuyendo o haber hecho algún deber, se les están imputando delitos en condición de directivos de Galaxy Entertainment de capital extranjero de la cual ellos no han sido miembros de la junta directiva, dijo Loreto.

En entrevista a Shirley Varnagy en el circuito Onda de Unión Radio señaló que las tres personas eran empleados de tercera categoría y refirió que por encima de ellos existían al menos dos niveles de reporte dentro de Venezuel.

Estas personas dependían del presidente Ejecutivo de la compañía y de la junta directiva de la compañía, es decir, no tenían facultades directivas y no obstante fueron despedidos y removidos de sus cargos el día antes que tuviera lugar el cese de las operaciones de la compañía, agregó.

Criticó que se imputen delitos como estafa, boicot, y asociación para delinquir en virtud de hechos que hicieron otras personas, «que depende de AT&T y que estando fuera de Venezuela en EEUU tomaron la decisión de interrumpir la señal».

Loreto explicó que los exejecutivos tenían cargos gerenciales, vicepresidente de estrategia y negocios, vicepresidente de operaciones ninguna de sus atribuciones tenía competencia sobre programación (…) estaban dedicados a la relación con proveedores.

Los tres privados de libertad se encuentran recluidos en la sede del Sebin en el Helicoide. Los vimos bien y de buen ánimo, comentó el abogado.

Loreto señaló que deben transcurrir 45 días para que una averiguación penal se lleve a cabo. Durante ese periodo nosotros aportaremos elementos obvios de que estas personas no tienen ninguna participación en lo ocurrido.

El defensor afirmó que impugnarán la decisión de la medida privativa de libertad, presentarán una solicitud de revisión de la acción para concederle al sistema de administración de justicia el garrafal e injusto error que ha cometido y haremos los esfuerzos por contactar a los reponsables para reprochar su actitud (…) me refiero a los representantes de AT&T.

Con información de Unión Radio