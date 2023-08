El 8 de febrero de 2019 el gobierno interino de Juan Guaidó creó la denominada “Junta administradora ad hoc de PDVSA”, de allá hasta hoy han transcurrido más 4 años y medio, tiempo en el cual nunca se ocuparon de un asunto de tanta importancia social como lo era (y lo es) examinar el caso de la deuda pendiente con los más de 17 mil trabajadores de la empresa que el 7 de abril de 2003 fueron injustamente despedidos en aquel vergonzoso episodio televisado de Hugo Chávez sonando un pito anunciando el hecho.

En fecha 5 de diciembre del 2020 el mismo gobierno interino puso en la presidencia de PDVSA Ad hoc a Horacio Medina quien hasta entonces se desempeñaba como dirigente de la organización “Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus Derivados” (UNAPETROL). Desde allí se generaron expectativas de que la empresa abordaría el mencionado tema de las prestaciones sociales de aquella gran masa de trabajadores que andaban sufriendo toda clase de penurias por el robo de esos dineros que por ley les pertenecen. Pero nada de eso ha ocurrido. El hasta entonces líder obrero pasó a ser líder empresarial y se olvidó de su anterior pertenencia a ese sector social.

Por otra parte tenemos que esta PDVSA Ad hoc tiene bajo control al conglomerado de refinerías petroleras CITGO radicadas en Estados Unidos y la cual está produciendo importantes sumas de dinero que como ha sido publicado, en el año 2022 y lo que va del 2023 alcanza a la suma de cuatro mil ciento treinta un millones de dólares 4.131 MM$ de los cuales nunca se ha destinado, ni siquiera programado, destinar nada a los mencionados trabajadores a los que se les adeuda todas sus prestaciones sociales, es como si ese problema no existiera.

Pero si ese olvido de la gerencia del negocio petrolero con esa deuda social es una grosería, más aun estando bajo la dirección de un dirigente que es o fue de una organización de trabajadores, peor aún es que tampoco las organizaciones sindicales mantuvieran persistente lucha al respecto, sobre todo con el gran escándalo que existe sobre el despojo de CITGO cuyo remate está fijado para el día 23 del próximo mes de octubre, acción que se corresponde con un gigantesco fraude que se vino desarrollando en el tribunal de arbitraje CIADI como lo hemos venido denunciando persistentemente hace más de 5 años.

Como se sabe he estado clamando y razonando por una actuación seria atacando la validez de esas infames sentencias CIADI en procesos donde Venezuela no estuvo legalmente representada por lo que son nulas de pleno derecho, pero mis denuncias y planteamientos no han sido atendidos por quienes han tenido la posibilidad real de hacerlo como lo son las autoridades de la legítima Asamblea Nacional, la Junta Directiva de Pdvsa Ad hoc y la de Citgo, quienes han dicho haber invertido sin éxito más de 40 millones de dólares en pagos de abogados.

Hace poco, el pasado 18 de agosto de este año 2023, y obviamente tratando de guardarse las espaldas el mencionado ex dirigente de Unapetrol, Horacio Medina, anunció haber contratado a dos carísimos bufetes norteamericanos gestionado la presentación de una demanda ante la Corte Suprema de Estados Unidos para tratar de detener el remate, la demanda se hizo bajo una figura que en derecho se denomina “Certiorari”.

La fórmula para la demanda antes mencionada -“Wright of Certiorari”- que es de naturaleza extraordinaria presentada a última hora por los bufetes contratados por Horacio Medina se basa en impugnar la determinación del tribunal de Delaware que Pdvsa es “Alter ego” de la República Bolivariana de Venezuela y por tanto deberá responder por sus deudas, razón por la cual se embargaron las acciones de la empresa en CITGO para rematarlos el próximo 23 de octubre. Es importante recordar que esa tesis “Alter ego” contra la cual ahora tardíamente insurge Horacio Medina la trajo a este proceso el Procurador especial nombrado por Guaidó, el Dr. J.I.Hernández cuando antes trabajó para la parte contraria.

Son mis más fervientes deseos que esta bastante tardía demanda Certiorari tenga éxito y paralice el remate de CITGO, pero debo decir que las probabilidades al respecto están en contra, el historial de este tipo de acción evidencia que la Corte Suprema rechaza ver el 90% de ellas (las acciones bajo ese título “Wright of Certiorari”). También lamento que la mencionada demanda ni menciona la mencionada deuda con los trabajadores.

Es así como llegamos al tema actual de la reclamación de las prestaciones sociales de los trabajadores de Pdvsa que fueron despedidos por Chávez en 2003 y quienes quedaron totalmente huérfanos de apoyo, nadie asumió su defensa con alternativas serias de resguardo, ni la dirigencia sindical, ni Unapetrol, ni la clase política, ni la Asamblea Nacional, repito, nadie.

Solo ahora, hace unas pocas semanas a mí se me planteó el asunto consultándome sobre la posibilidad de hacer algo al respecto, esto por mi campaña emprendida hace más de cinco años contra la pésima, o nula actuación judicial llevada por la dirigencia política de la AN en general así como por las autoridades que ésta designó a Pdvsa ad hoc y Citgo, y por el procurador especial por ella nombrada. De inmediato me aboqué al caso y diseñé un plan de acción cuya finalidad consistió en cuando menos que la empresa Pdvsa Ad hoc en la persona de su representante legal reconociera la deuda con los trabajadores y para ello en primer lugar se buscaría que se produjera mediante gestiones ante la presidencia de la Asamblea Nacional lo cual hice ante su presidenta Dinorah Figuera, y como alternativa sería la presentación de una demanda ante el propio tribunal donde cursa el juicio contra Pdvsa Ad hoc y está fijado el remate de Citgo, para que allí se suspenda dicho remate mientras se dilucida la reclamación laboral referida, o pot lo menos que el presidente de la empresa, Horacio Medina, conviniera en hacer dicho reconocimiento. Para esos propósitos busqué ayuda de abogados norteamericanos como lo he anunciado públicamente.

Estando todo encaminado surgieron ambiciones dinerarias de algunas personas en lo cual me negué participar por lo que el asunto ha quedado bajo la exclusiva responsabilidad del señor Ivan Freites presidente del sindicato de trabajadores que originalmente me buscó para esto pero llegado el momento prefirió otro camino.

Seguiré pendiente…!

