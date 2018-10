El diputado Gilber Cano, anunció este miércoles en rueda de prensa, su decisión de perdonar a la juez Luz Mariela Santafé Acevedo, y seguir el camino adelante, “y pedimos que le presten el apoyo a nivel internacional por el bien de sus hijos”.

El diputado Gilber Caro, pasó por varias cárceles tanto militares como civiles por más de año y medio, hasta que fue liberado a mediados de 2018 luego de ser acusado de “traición a la patria”.

A través de la cuenta Twitter emitió un mensaje de perdón, “Tenemos que perdonar y porque si no perdonamos, no podemos reconstruir un país, no podemos trascender, no podemos ver el bosque si nos enfocamos única y exclusivamente en el árbol…” “Tenemos que reconstruir un país que reconstruir sin odios, sin resentimientos. Y nosotros pudimos, gracias a la fortaleza de un equipo. Debemos perdonar a la juez y seguir nuestro camino hacia la adelante…”

Este martes se conoció que la capitana y jueza militar venezolana, Luz Mariela Santafé Acevedo, quien fue la encargada de procesar ante la justicia militar a varios civiles, entre ellos estudiantes y presos políticos, que en 2017 lideraron las protestas contra el presidente Nicolás Maduro.