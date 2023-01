El ganador del premio Lanzador del Año en el campeonato de béisbol invernal dominicano señaló que las expectativas son “ir a jugar buena pelota, ganar juegos y tratar de salir campeones”.

Valdez, quien aseguró que no tiene preferencia sobre un rival a la hora de lanzar, dijo que aún no sabe cuántas veces abrirá partidos en el torneo que reúne a los campeones de las ligas caribeñas.

“Hasta ahora no sé cuántas serán las salidas que realizaré, pues no tenemos la rotación definida, pero cuando la toque saldré a dar lo mejor de mí y, como siempre, saldré a competir”, subrayó.

Por otra parte, recientemente el gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2023, Nelson Cruz, reveló que Valdez fue incluido en el roster preliminar del grupo de cara al torneo que se jugará en marzo.

Ante esta oportunidad, Valdez declaró sentirse bien por ser tomado en cuenta y manifestó que estará disponible para lanzar si lo necesitan.

“Siempre he dicho que me siento agradecido. Si se me da la oportunidad de representar a mi país, no importa de qué manera, me siento agradecido con la oportunidad”, resaltó.

En la Serie del Caribe Caracas 2023, que se jugará en el estadio La Rinconada de Caracas y en el estadio Forum de La Guaira, se enfrentarán los equipos campeones de las ligas de Venezuela (anfitriones), Puerto Rico, México, Panamá, Colombia y República Dominicana, además de los de Curazao y Cuba, en calidad de invitados. EFE