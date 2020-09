El diputado opositor Renzo Prieto, uno de los dirigentes excarcelados tras el indulto decretado por Nicolás Maduro, relató cómo fue torturado mientras estuvo detenido en una sede de la FAES.

“Estos últimos 16 meses fueron diferentes al anterior, otro lugar, antes fue el Sebin en el Helicoide, esta vez fue en las FAES, que han creado en un lugar de Caracas donde simplemente había dos celdas de máximo 5 metros cuadrados. Conviví en una sola celda con dos de mis compañeros tachirenses, amigos de toda la vida que fueron detenidos conmigo, pasamos allí casi todo el tiempo con otras tres personas, éramos seis en una misma celda, no podíamos salir ni siquiera a caminar”, fueron parte de las palabras del diputado tras ser liberado bajo la medida presidencial.

“Esto es un tipo de tortura, no es con golpes pero es tortura… Tirados en el piso, aguantando, me tocó dormir en el piso. Los tres primeros días estuve esposado a una cama… luego me metieron en esos calabozos… temblando, mis compañeros trataban de darme calor, no paraba de temblar, nunca paré de temblar, a mis compañeros les preocupó. Solo contábamos con la ropa que teníamos puesta, el pantalón y la camisa que cargaba puesta cuando me detuvieron, así pasamos 19 días, sin podernos cepillar, sin ducharnos, sin una cobija, nada”, comentó Prieto durante una entrevista con Sergio Novelli.

Prieto manifestó que no reconoce ningún indulto porque estaba “secuestrado” en un lugar donde no podía ver ni la luz del sol.

Sobre el tema electoral, el opositor no ve condiciones para que se realicen comicios por lo que aseguró que no participará ante el llamado del chavismo a unas parlamentarias para el 6 de diciembre.

“En el tema de participar o no, hay que ahondar y en lo particular ahorita actualmente diría que no por lo que he visto. Si lograran las condiciones, si en verdad fueran unas elecciones justas como todos esperamos que lleguen a ser en Venezuela, tendríamos que ver (…) Pero actualmente no participaría”, sentenció.

#2Sep Renzo Prieto, diputado liberado: "Salimos máximos cuatro veces al sol (…) La primera vez que salimos fue el 15 de julio, luego de cuatro meses. Sufrí una insolación" https://t.co/1Sp2xfamP8 pic.twitter.com/Z5GSwVBsAz — VPItv (@VPITV) September 2, 2020

#2Sep Renzo Prieto, diputado excarcelado: "En los cinco meses y 21 días que estuve secuestrado, nunca tuve contacto con mi familia, ni siquiera cuando me liberaron" https://t.co/1Sp2xfamP8 pic.twitter.com/bJdnM2SfIA — VPItv (@VPITV) September 2, 2020

Con información de 800Noticias