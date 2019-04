*** LO TOMAS O LO DEJAS. Donald Trump, el presidente norteamericano, a través de su comisionado para Venezuela, Elliot Abrams, puso sobre la mesa de las posibilidades la última carta de conciliación frente al régimen de Maduro, de manera de no apelar a los extremos y alcanzar un acuerdo negociado sobre transición. La propuesta la hizo conocer horas antes de la reunión de embajadores venezolanos que se celebró el fin de semana en Bogotá, y en la misma EE.UU. le garantiza al PSUV como a la élite militar que sostiene a la dictadura en Miraflores, espacios de salvación y presencia activa en un gobierno transitorio, con lo cual surgen dos opciones para escoger: 1) Entregar a Maduro y abrir alternativas a la democracia y la libertad o, 2) Asumir una postura que supone correr los mismos riesgos que dieron al traste con el general Noriega, en Panamá. Allí queda eso.

*** VÍA CRUCIS DOLOROSO. Con la anterior advertencia, el “catire” Trump y su gobierno le han dicho al mundo, que en Venezuela se acabó el “pan de piquito”, y que lo que viene es joropo parejo, si los usurpadores siguen atrincherados y dispuestos a no darle paso a lo que reclaman, con legítimo derecho los venezolanos, representando en masas a casi el 90% del sentimiento nacional, en un solo bloque. Vencido el tiempo, como luce que ocurrirá, partirá inmediatamente la caravana de la libertad, con ayuda humanitaria desde Cúcuta-Colombia y Roraima-Brasil por tierra, y desde Willemstad u Oranjestad, en Curazao o Aruba, respectivamente, por mar y cielo abierto, escoltada por soldados y oficiales cascos azules de la ONU, y por tropas aliadas de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Ecuador, cuya intervención militar pondrá las cosas en su lugar. Así de fácil.

*** CLAVES OCULTAS. Y, como para que no quede dudas de la determinación expuesta por los voceros del norte, en simultáneo elevaron su voz de adhesión al proyecto en cuestión, el general Craig Faller, jefe del Comando Sur, y su similar MarckStammer, comandante del Ejército Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas, dándole respuesta por adelantado, sin hablar, a Edgar Zambrano y Stalin González, vicepresidentes de la Asamblea Nacional, quienes en nombre de AD y UNT, casi al unísono habían pronosticado elecciones libres en Venezuela a la vuelta de 7 o 9 meses, contrariando al mismo Abrams, quien piensa y sostiene que las mismas serán tan pronto “cese la usurpación de Maduro, que se hayan ido los malandros cubanos y que no quede en el país ni un solo preso político”. Donde manda capitán, …siiito los marineros.

*** EXTREMA CALAMIDAD. El 75% de la ayuda humanitaria internacional puesta bajo control de la Cruz Roja para su distribución inmediata en Venezuela, habría sido entregada a los “Colectivos”, organización criminal afecta al régimen de Nicolás Maduro, alertó la misión diplomática cubana acredita en el país, en un informe confidencial que revela, además, que los medicamentos y comidas que, mayoritariamente, han sido desviados en su destino y propósito, son los mismos que los grupos del oficialismo armado, ponen en venta pública en los sectores populares del país. Esa situación es por la que el presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel Lander, ha sido cuestionado, ya que no garantiza imparcialidad en la misión encomendada. Freddy Bernal, jefe superior de estos grupos alevosos, al salir en su defensa, habría argumentado que esa es gente que, igual anda en penurias y pasando las de Caín, pero que por defender a la dictadura, merece ese trato preferencial. Los militares no son de fiar.Cara e’ tabla, descarado.

*** DEDO EN LA LLAGA. En un encuentro de la cúspide del régimen, que ahora opera desde La Orchila y no en Miraflores, como lo hizo también Pérez Jiménez en el ocaso, Tarek El Aissami, en inteligible voz alta le preguntó a Maduro, que ¿si de verdad tenía control del país?, a lo que palideció y dejó en el aire las interrogantes de su vicepresidente de Economía:“Ya Diosdado Cabello no se mueve de Caracas. Había previsto venir a este encuentro y pidió la palabra” replicó y siguió:¿Tenemos dominado el derrumbe abismal de PDVSA, el colapso de la crisis eléctrica, la fatalidad por la falta de gas, el desenfreno de la hiperinflación en toda su estructura asfixiante,el desempleo está apabullado,y no sube como la espuma, hay estrategia para enfrentar con éxito la tragedia de la salud colectiva? Pero como Maduro permanecía inmutable, El Aissami arreció y pidió respuesta sobre los efectos de las sanciones internacionales (él está de primero en la lista) y quería conocer hasta donde llegan las consecuencias y los niveles de protección del régimen, y finalmente interrogó sobre sobre la seguridad del apoyo de Rusia y China. Mal de fondo.

*** PAPAGAYO ENTRE REDES. Hasta ahora Estados Unidos está ganando la guerra en Latinoamérica sin disparar un solo tiro. Tiene contra la pared a sus principales adversarios. A Raúl Castro lo puso a comer tierra, aunque él persiste en mantener viva su tesis de entregar a Maduro, pero solo a cambio que le dan garantías plenas y confiables de que Venezuela le va a mantener a Cuba sus cuotas de petróleo invariables. Claro, sin los privilegios de ahora. Lo difícil es y será la anulación de las sanciones gringas recientes, que le permiten plena vigencia a las demandas incoadas desde entonces, por las expropiaciones que materializó Fidel Castro, hace más de 50 años, y que afectaron importantes bienes de norteamericanos, cuya recuperación en hoteles, únicamente, podrían significar ahora,el quiebre económico y financiero de la isla. Esa cruda realidad es la que tiene sin dormir a Nicolás Maduro, pues la gente de Trump metió en el mismo saco las relaciones con Irán, que es su principal aliado petrolero, y cuyos operadores no podrán seguir haciendo negocios con Venezuela y por consiguiente, tendrán que cerrarle el grifo, el último que le queda abierto a la dictadura chavista, justo en el engranaje donde más duele: la generación de dólares. La punta del iceberg.

***COSTOS DE SALIDA.Tarek El Aissami, de parentesco ideológico visible con Diosdado Cabello y afinidad política pragmática con el mismo vicepresidente del PSUV, tan parecida como la culpabilidad que USA y la DEA les atribuye a ambos, en delitos comunes, evidencia, en la práctica, que andaría fuera del gabinete de Maduro, jugando duro en la línea doble A, adentro y afuera, y por ello su posición controversial, haciendo planteamientos sorpresivos, en torno a la gestión del oficialismo y la crisis nacional. Culpas compartidas.

*** MISTERIOS EN LA CUBIERTA. El edificio sede del Banco Central de Venezuela, en pleno corazón de Caracas, quedó ubicado en el mero ojo del huracán para acciones y decisiones al margen de lo normal, que es usado por la usurpación para planificar y ejecutar acciones sospechosas, en lugar de Miraflores, aprovechando ciertas condiciones de logística y operatividad. El inmueble en cuestión reúne las máximas exigencias de seguridad frente a una insurrección militar interna o invasión externa. Desde allí está despachando Maduro cuando suele venir a Caracas, con algunas facilidades alternas, como la de que es una torre de 24 pisos, con resguardo antimisiles y protección por los cuatro costados, en caso de bombardeos. Tiene a disposición un helipuerto, cercano a Miraflores para una huida rápida de emergencia, conexión directa satelital para darle fluidez a las comunicaciones, sin riesgo de bloqueos, pasillos subterráneos de movilización al exterior y, agua y luz suficiente para una subsistencia permanente de 30 días. Hecho a la medida.

***DE CUERPO ENTERO. Desde Valencia, ni desde ningún municipio de Carabobo habrá movilización masiva organizada para viajar a Caracas, a la marcha por la libertad, el próximo miércoles 1º de mayo. No hay recursos financieros disponibles ni amigos de la causa dispuestos a meterse la mano en el bolsillo. Habrá, eso sí, gente amontonada protestando por todas partes, porque esa es la orden. Los caraqueños que bajen de los cerros otra vez, serán suficientes para hacer temblar al más pinta’o, y mejor “si la perra es chuta”: Maduro no tiene seguidores ni fuerza que pueda hacer retroceder a un pueblo hambriento de libertad, comida y medicinas y, armado de valor y justicia. Aquí, en Valencia, también habrá una concentración, madre de las concentraciones, en el cruce de las avenidas Bolívar con Cedeño, con voluntarios de todas las edades, militantes, simpatizantes y amigos de los partidos democráticos que, unánimemente y sin reservas, están al lado de Juan Guaidó Márquez,el nuevo líder de las mayorías. Muchos carabobeños, por supuesto, se irán a Caracas desde mañana, y otros ya desde ayer buscaron acomodación en la capital. Para todos los gustos.

*** SUICIDIOS ANUNCIADO. En el PSUV-Carabobo la crisis interna “arde troya”. En la composición del Buró Político Regional, de buenas a primera, sacaron a los consagrados dirigentes Saúl Ortega y al “viejo” Héctor Agüero, quienes no aparecieron en la lista presentada en Caracas para la conformación de la nueva directiva. La decisión, en principio, fue aplazada, porque Diosdado Cabello no aceptó la directiva propuesta, sin los dos citados miembros de la írrita ANC,y la cual debía encabezar el gobernador Rafael Lacava, quien en su lugar postuló a su benjamín Samuel Cohén, ya que él desea permanecer en la reserva para compromisos superiores, o por temor a lo que ve venir muy cerca y que pudiera chispearlo. Entre los propuestos figura de nuevo Miguelito Flores, protegido del tocayo Francisco Ameliach.Arrimado a buena sombra.

*** POR LA PUERTA GRANDE. Volvió, volvió Gladys Valentiner César. La sin par activista social y abogada de postín, integrante-fundadora del Frente Amplio de oposición en Carabobo, quien al pisar tierra, de nuevo se integró de lleno al trabajo político en contra de la usurpación. Carga encima las mismas ganas de trabajar, como siempre, aunque antes de irse a Miami en Semana Santa, tuvo que enfrentar las “trompadas” de las que habló con propiedad Gonzalo Barrios, comunes en las luchas intestinas de AD, y que quedaron de herencia en el seno de los partidos comprometidos con la democracia. Su primera actividad fue acompañar a Alejandro Feo La Cruz en jornadas políticas en Bejuma y en la parroquia Miguel Peña, al sur de Valencia, mientras el diputado Ángel Álvarez, como enviado de Guaidó, andaba por Barquisimeto y Carora, haciendo lo propio. Aceite y vinagre.

Trocitos o retazos: La Policía Municipal de Valencia, al paso que va, quedará solamente para cuidar tiendas, bodegas y mercados al aire libre. Hace poco tuvo que suspender sus operaciones de radio-comunicaciones, que le son tan necesarias y útiles en sus trabajos de rutina, y todo porque la Alcaldía incumplió un arreglo de pago con la empresa Américan-Tel, que atiende esa actividad de seguridad, a la que el municipio le adeuda, desde hace tiempo, una ruma importante de dinero por el referido servicio y asistencia técnica. Ojo e’garza Marvez.

