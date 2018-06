*** LAS PUNTAS MAS CERCA. La resolución de la OEA en la asamblea general reciente pegó contra la pared al régimen, aunque todavía se oigan gritos destemplados, dándose ánimo entre algunos enchufados que no se resisten a ver la realidad. Ocurre que hay que darle tiempo al tiempo, y nada ni nadie va a evitar que, en la próxima reunión de la organización, 25 países miembros, por lo menos, voten la expulsión de Venezuela, inexorablemente. De allí los apuros del presidente Maduro, tratando de aparentar, a cualquier instancia, un cambio en el comportamiento de su gobierno, que desde hace rato viene actuando con métodos y conductas propias de una dictadura de oprobio. Ni que te vistas de ceda.

*** RUEDA EN MOVIMIENTO. Maduro, diga lo que se diga o haga lo que haga, de nuevo entró en trance reflexivo, al darse cuenta que está en el mero medio, como sujeto de transacción,en las aproximaciones que procuran, a marcha forzada, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, por lo cual habría mostrado disposición de entregar el poder, antes de finalizar el año, si, efectivamente, le otorgan garantías para abandonar el país junto a su familia y su entorno más próximo, sin sufrir ni siquiera un rasguño y menos los rigores de las sanciones y penas, que bien merece, por las atrocidades que se le atribuyen como gobernante. Diosdado Cabello e igual Tareck El Aissami, no estarían nada de acuerdo con esa posición, asumiendo que ambos no serían protegidos y quedarían expuestos a pagar hasta la última factura pendiente. A correr piojos, que llegó el peine.

*** UNA MANO FUERTE. En esta postura, el Jefe de Estado no andaría solo, como aparenta. Lo acompañaría el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien sí está seguro que la dictadura de Cuba no lo va a dejar pasando roncha frente al gobierno de Trump, y que, por el contrario, le daría las mismas ventajas y seguridades que ha ofrecido a Maduro, para que Venezuela de nuevo pueda vivir en paz y disfrutar de libertades y oportunidades de desarrollo social, político y económico. Esta tesis cobra ahora mayor fuerza con la repentina reestructuración del Gabinete, del cual salieron 5 importantes fichas de las FANB y la tendencia madurista impuso control absoluto sobre el Consejo de Ministros, con la incorporación de gente-mayoritariamente damas- del circulo allegado a Cilia Flores, la primera combatiente, hacedora de estrategias mágicas.Así se bate el cobro.

*** EL DIABLO SUELTO. Además de los aprietos que ha orquestado Luis Almagro desde la OEA, con el apoyo resuelto de USA y de la Comunidad Internacional, en Miraflores también tomó espacio deliberante la salida negociada, para evitar tantas y más penurias a los venezolanos. En ese escenario es que Maduro, otra vez, viene hablando de diálogo con nuevos ímpetus, porque sabe y le consta, además que, si llegaran a fracasar sus renovados alaridos de entendimiento, lo que viene enseguida es “candanga con burundanga”, pues él ya está suficientemente persuadido de que en las costas del vecino Curazao están aparcados, en correcta formación, 5 portaviones gringos listos para entrar en acción, reforzando a un potencial bloqueo militar por las fronteras con Colombia, cual sería de las primeras decisiones de Iván Duque, tan pronto reciba el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que tendría también apoyo muy claro y definido de Brasil. Tucumán a las siete

*** EL TESORO PERDIDO. Las reservas internacionales de Venezuela van palo abajo. Informes que salen sigilosamente del BCV dan cuenta que apenas tenemos respaldos tangibles comprobables, por menos de 8 mil 870 millones de dólares, el más dramático y grave descenso ocurrido en los últimos 25 años, cuando ya habíamos alcanzado un tope de 42 mil millones de los verdes, potenciando el porvenir. La razón de esta caída libre, similar al queso fresco sin refrigeración, es la baja producción petrolera, actividad que ahora mismo registra índices de extracción promedio de apenas 1 millón 200 mil barriles diarios, a lo que se suma en paralelo el desborde de la corrupción, sobre todo con los recursos de PDVSA, que han recibido palo parejo en los gobiernos sucesivos de Chávez y Maduro. Al “Comandante eterno” se le achaca, con argumentación válida, la muerte de la gallinita de los huevos de oro, con su afán de ganar elecciones. Ahora ya no tenemos ni la gallinita ni el oro. Este último también lo dilapidaron con los fraudes electorales, y al paso que vamos, hasta diciembre estaremos en capacidad de producir crudos, y por consiguiente nos encontramos también en vísperas de ser echados del seno de la OPEP. Reyes del desacierto.

*** SECRETO A VOCES. Desde Maracaibo se hace saber que el gobernador Oscar Prieto, a sus 49 años de edad apenas, acaba de ser operado de un cáncer de próstata, cuando ya tenía metástasis y requiere de un tratamiento especial, de mucha envergadura científica.Le habrían aconsejado buscar cura o alivio, cuando menos, en La Habana, pero sus familiares le revivieron el fantasma que persiguió a Chávez, y ha preferido mejor encomendarse y quedarse a la voluntad de la Chinita. En la misma deprimente situación de angustia, Diosdado Cabello, siempre solidario con sus camaradas, ya está pensando en Pedro Carreño, como segundo emergente para el Zulia. Éramos 15 y parió la abuela.

*** BAJAN LAS PIEDRAS. A propósito del señor Cabello, flamante vicepresidente del PSUV, acostumbrado a manipular la justicia a su real saber y entender, probablemente ya esté montado en otra demanda que le permita resarcir daños morales y emocionales que el Servicio Migratorio de USA le ocasionó a su amada hija Daniela, al deportarla desde el Aeropuerto Internacional “John F. Kennedy” en Nueva York, por donde cruzaba en vuelo comercial con destino a Madrid, y que, seguramente deseando pasar desapercibida, se atrevió a pisar territorio gringo, siendo desde allí mismo puesta de patitas con regreso a Maiquetía, y su Visa americana, que le había conseguido el embajador Thomas Shannon, también decomisada, sin contemplación alguna. A un supuesto testaferro de su padre, identificado como Rafael Sarría, en las mismas escaramuzas, el gobierno federal le identificó y ubicó valores declarados en bancos del norte y bienes materiales por 800 millones de dólares, que automáticamente quedaron bloqueados. Una sola piedra, para dos pájaros.

*** PASE ADELANTE. Cargada de méritos y virtudes la madre Carmen Rendiles se convirtió en la tercera Beata de Venezuela, mientras José Gregorio Hernández, con una obra espiritual y social encomiable y digna de los mejores y mayores elogios universales, tendrá que seguir en la lista de espera, no se sabe por cuantos años más. El Siervo de Dios no ha tenido quien avale su obra en la Santa Sede, mientras que la nueva beata venezolana llegó al Vaticano de la mano de la familia Cisneros, de reconocida influencia en los grandes grupos de presencia nacional e internacional. Ella era tía de don Gustavo Cisneros y su organización empresarial fue la que pagó los gastos de la comisión evaluadora que vino de Roma en la década de los 90, y recogió testimonios y pruebas para apuntalar su canonización, que al darse ahora pone en evidencia que la iglesia católica es autónoma y celosa en sus decisiones, conforme a sus normas. Al pan, pan y al vino, vino.

*** JEFE POR SIETE DIAS. El “Ché” José Alejandro Valera anda desaparecido del Concejo Municipal de Valencia desde el momento que hicieron estallar una bomba lacrimógena en la sede del Cabildo en La Isabelica, justo al momento que se planteaba su destitución de la presidencia del ayuntamiento. El hecho pudo originar una tragedia similar a la ocurrida esta semana en un club caraqueño, pues se utilizó el mismo método y ojalá que no iguales propósitos. Las dos empleadas detenidas, porque aparecieron reflejadas en las cámaras de seguridad como aparentes autoras de la travesura terrorista, ya han sido liberadas y se encuentran en funciones como empleadas del municipio, mientras el anterior presidente de la cámara brilla por su ausencia y no ha dicho siquiera esta boca es mía, pese a que las dos presuntas indiciadas están señaladas de ser trabajadoras de su absoluta confianza. Teme, con todo derecho, que el SEBIN le ponga los ganchos. Otro que se perdió del mapa es el también concejal Jaime Torres, del grupo Redes, quien hizo causa común con Valera, enfrentando la rebelión, la cual finalmente consiguió imponer a Daniel Sánchez como nuevo presidente de la cámara municipal valenciana. Quien no la debe, no la teme.

*** VIENTOS HURACANADOS. El joven alcalde de la capital carabobeña, Jesús Alejandro Marvez, se puso los patines y aceleró el ritmo de sus ejecuciones, comenzando por activar los resortes de presión en el Instituto Municipal del Ambiente IMA, de manera de enfrentar las serias dificultades que sufre el servicio de recolección de desechos, que al arrancar el actual gobierno pasó de malo a peor, por diversas imponderables, y que ahora mismo luce que recupera progresivamente su eficiencia en la limpieza de la ciudad. Los ojos de Valencia están volcados sobre la administración de Marvez, y de sus resultados está pendiente, igualmente, el gobernador Lacava, responsable superior e indirecto de su gestión y de otros 13 burgomaestres de Carabobo, por lo menos. Prohibido fracasar.

***FACIL, RAPIDO Y SEGURO. Por cierto, el alcalde Marvez en sus esfuerzos por enderezar la carga, acaba de incorporar a su tren ejecutivo al profesor Tomás Vásquez Brito como asesor directo de asuntos deportivos, de manera de aprovechar su amplia y exitosa trayectoria profesional en esos menesteres, y que se pusieron a prueba en las diversas responsabilidades que ha cumplido a nivel nacional y regional, y sobre todo durante la gestión del difunto Paco Cabrera. También la alcaldía de Valencia reinsertó a Williams Martínez, funcionario público de carrera que hace poco se había acogido a la jubilación, y quien en adelante estará en la dirección de bienes patrimoniales del municipio. Dos cuartos bates.

*** VER PARA CREER. El propio director regional de Inpsasel-Carabobo, Hildemaro Villanueva, se presentó al restaurant El Bosque en la avenida Bolívar de Valencia, y por la fuerza y con grosera intimidación de una comisión del SEBIN, impuso la incorporación de 3 trabajadores que habían sido despedidos, uno de ellos sorprendido en la comisión de un delito de hurto agravado con complicidad, y otro de agresión física a una compañera de trabajo, que dejó mucho que desear de la seriedad y objetividad en la toma de decisiones de los organismos laborales públicos. El señor Villanueva, actuando más de activista del partido de gobierno que de representante idóneo del ministerio del Trabajo, no le importó que su actitud ponía en riesgo la estabilidad de una empresa de servicios sólida,con una reconocida trayectoria en la ciudad y menos interesó la suerte de casi un centenar de trabajadores directos, cuyo sustento diario depende de este negocio, pues lo suyo fue aparentar autosuficiencia, autoridad y fuerza, y de ninguna manera entrar en razón que este no es el momento para darle rienda suelta a la soberbia y a la intransigencia. La crisis también es de valores.

*** CON EL MAZO DANDO. Enzo Scarano al regresar al país el próximo 3 de julio, de inmediato tendrá que presentarse a un tribunal militar en La Guaira, para conocer la acusación que se formuló en su contra, por supuestamente haber agredido a una dama en una actividad política en San Diego, hace varios años atrás. El ex burgomaestre sandiegano no le encuentra otra explicación a esta nueva persecución que no sea una maniobra del ex gobernador Ameliach, para generar perturbación en Carabobo y perjudicar la imagen del mandatario regional, Rafael Lacava, a quien no le perdona que lo haya maniatado, sin mayores esfuerzos, en sus propias redes. Por sus obras lo conoceréis.

Francisco M. Pérez efeemeperez@yahoo.com