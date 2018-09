–

*** CORTINA DE HUMO. La venta repentina o, a vuelo de pájaro, de Cauchos Pirelli en Guacara, consiguió fuera de base al mundo industrial nacional. No por la operación en sí, que sería normal en una economía libre, que tampoco es el caso venezolano, sino, por los entretelones implícitos, que se mueven alrededor del negocio. La marca de neumáticos Pirelli, relativamente, en poco tiempo había alcanzado prestigio, penetrando a satisfacción el mercado nacional, cuando de golpe y porrazo sorprendió cerrando su fábrica, aduciendo problemas insalvables. Pero, el asombro mayúsculo vino dado por los compradores, y la rapidez que tuvieron para ponerle la mano a los activos de la cauchera, dejando en el camino evidencias de la influencia que tienen en Miraflores, en donde viven los Flores y, sobre todo, en donde se concentra el poder, aunque atravesando, en estos momentos, trances serios, con dificultades horripilantes. Uno + uno = uno.

*** CARTA Y CREDENCIALES. Se trata., simple y llanamente, de la velocidad mostrada por el Consorcio Sommers Internacional Corimón, que hasta hace poco también gozaba de muchos privilegios manufactureros en el país y en particular en Carabobo, por su exitosa presencia y bien ganada fama en el mundo de las pinturas, de la mano de Hans Neumman. Pues bien, tras un ligero parpadeo, este grupo inversor remontó de nuevo en los años recientes, bajo la épica del empresario uruguayo Carlos Gill Ramírez, que se hizo, primeramente, de la planta Firestone en Valencia, la cual igual asomaba angustias en medio de la crisis devenida y profundizada durante la administración Maduro, y ahora, en tiempo record, adquiriendo también la cauchera de Guacara, del mismo ramo fabril. La parte oscura la estaría configurando el nombramiento de Pedro José Kalil como nuevo presidente Pirelli, vinculado éste al sector afecto al núcleo de los enchufados, que no tendrían adonde llevarse sus cuantiosas fortunas, recién amontonadas en Venezuela, arrimado al citado Gill Ramírez, quien sospechosamente anda liderando estas compras de empresas. El señor Kalil, para mejores señas, es el mismo personaje, pupilo de Pérez Abad, a quien Maduro nombró en 2016, como presidente de Agro Patria, llegada en lugar de Agro Isleña. Por sus obras los conoceréis.

*** ÉLITE EN APUROS. La noticia del momento, surgida en la semana, apareció en el prestigioso diario gringo New York Time, relatando las visitas y aproximaciones de un grupo de militares venezolanos, “altos panas” del chavismo puro y selecto, recibido en la Casa Blanca, y quienes sin ton ni son, estarían uniendo esfuerzos en favor de un Golpe de Estado para quitarle de encima al país el yugo del señor Maduro. Los muy animados emisarios de cachucha y pistola, pudieron reunirse con voceros calificados del Departamento de Estado, por gestiones directas del MG Hebert García Plaza, influyente ex ministro de Alimentación y otrora hombre de confianza del difunto presidente Chávez, y quien actualmente, como asilado, abre “su piquito” contándole a los representantes de Trump, los horribles episodios del régimen madurista. El tiempo vale oro.

*** CODAZOS VAN Y VIENEN. El “activo fijo” Diosdado Cabello y el “rico devaluado” Nicolás Maduro, otra vez habrían entrado en conflicto doméstico, y todo por la autoría y rodaje del video al diputado Juan Requensens, mostrado en paños menores sucios con excrementos, lo cual habría ocasionado un daño público inconmensurable al gobierno , cuyo costo y magnitud aún no tiene medida exacta, aunque todas las miradas y malicias recaen sobre el SEBIN, estructura grotesca dirigida y controlada por el actual presidente de la ANC, a quien le acumulan la factura, para el cobro inmediato, incluyendo intereses de mora, no pagaderos en petros. Morteros y salvas.

*** EL BARCO SE HUNDE. Desde Valle Hondo, aristocrática zona residencial del este caraqueño, habría partido rumbo a Maiquetía, una caravana de vehículos blindados, repletos con maletas viajeras de postín que corresponderían a una tía y primas de la pareja presidencial, que también habrían abandonado el país con destino a Moscú, en donde estaría viviendo, desde hace meses, Nicolasito, que ahora solamente viene a Venezuela por ratitos. Pisando tierra patria, de la misma familia oriunda de Macapo-Cojedes, apenas quedaría viviendo con tranquilidad, la segunda Misia Jacinta. Los demás, en su mayoría, son vecinos de alta consideración en República Dominicana, y otros de Rusia. En la dolce vita.

*** DIETA CON CALORÍAS. El señor ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, está alarmando a sus amigos y allegados, que tiene a montón, y que lo están observando excesivamente flacuchento, como si se tratara de un venezolano común, que sufre los avatares del hambre y la desnutrición del día a día y no un prominente miembro del Gabinete Ejecutivo, que nada le falta y todo lo tiene. Claro, siendo como es también, un mortal más, cunde la inquietud, porque podría ser, lastimosamente, que al hombre que maneja a su antojao la fuerza militar, le haya reaparecido el cáncer de próstata que lo afectó un tiempo atrás, y que fue tratado, igual que Chávez, por la medicina cubana, en la Habana de los Castro. ¿Y saber qué, en las actuales circunstancias, es cuando más necesita estar alentado y como un roble de montaña? ¡Que todo sea por Venezuela!

*** AÑADIDO FECUNDO. A propósito de este personaje castrense, de actuación reconocida el 4-F, hasta ahora ha sabido y podido sortear con éxito otras situaciones embarazosas, como la de tener, a mutuos propios, a sus hijos viviendo en una de las atrayentes zonas de Orlando, Florida-USA, tras sacarlos de España y no ser recibidos en Costa Rica; mientras él, misteriosamente, hasta ahora no ha sido sancionado en la Comunidad Internacional, y por el contrario, disfruta de la ansiada y útil Visa Americana., como residente exprés, lo que pudiera entenderse como promisoria señal a futuro, para eventuales capítulos por la transición y la democracia. Dios sabe lo que hace.

*** PECADO ORIGINAL. Concebido o no, lo realmente cierto es que nadie, con cuatro dedos de frente, puede sentirse sorprendido por los ataques frontales, sin precedentes, que en contra de Diosdado Cabello, formuló la señora Embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, en un escenario de tanta majestuosidad, visto y oído con atención por el mundo entero. El mensaje fue nítido: El señor Cabello no es ni será el escogido para pactar la transición final en Venezuela. USA ha esperado por él mucho tiempo, y ahora ha quedado en el medio, íngrimo y solo. Además, en palabras y gestos de la embajadora gringa, quien puede creer que, lo dicho por ella, no tiene el consentimiento previo de Trump. En boca cerrada.

*** AGACHADO Y A OSCURAS. Como si escondiera algo o para que nadie se enterara de primera mano, así se marchó a China, el presidente Maduro, sin hacer ninguna clase de bulla, contrariando lo que venía siendo su costumbre, hasta ese momento. Viajó en tinieblas y así regresa, un tanto decepcionado, porque no consiguió todo el respaldo financiero que aspiraba y sigue necesitando para sobrevivir. Allá lo esperaba la vice Delcy Rodríguez, con su cara angelical y su corazón henchido de maldad y rencor. La ausencia simultánea de ambos dejó al país al garete, con una acefalía de gobierno comprobada, así haya quedado Padrino López como presidente encargado, y no Diosdado Cabello, ya que se podía quedar con el santo y la limosna. El delito camina de noche.

*** RAZONES Y RACIONES. Maduro tuvo otro motivo para irse a Rusia por la puerta de atrás. Además de andar todavía aturdido por los ruidos de los drones, el gobierno chino se negó a conversar con “payasos” y exigieron la presencia del dueño del circo, y por sí, eso fuera poco, también el Jefe de Estado le teme a la decisión del TSJ legítimo, que conminó a la Interpol para que proceda a apresarlo en cualquier lugar y hora. Empero NM aprovechó que en Moscú solamente hay interés por salvar la deuda que arrastra Venezuela, con sus intereses vencidos, y sin ofrecerle un centavo más de dinero fresco, lo protegió en el trayecto de ida y vuelta. Salvo y sano.

*** CORRER O ENTREGARSE. Ese es el gran dilema que se vive en Miraflores. El círculo de allegados más próximo aconseja resistir, no tanto así Cilia, la primera combatiente, quien preferiría irse y apartarse de los apuros, negociando una salida honorable que garantice seguridad y derecho a la tranquilidad, la misma que el gobierno no ha podido dar a los venezolanos. El tema estuvo en la agenda en China y los resultados, solo los viajeros de alto nivel lo saben, igual que comparten el arrepentimiento de no haber entregado oportunamente a Cabello, con lo que hubiesen atajado a tiempo las penurias y los sinsabores de ahora. Los caminos se le cierra al régimen, pese a que las denuncias en la ONU los toca a todos, a unos más que a otros. No quedará hueso sano.

*** CON CUATRO OJOS. Algo más de 99 puntos se están anotando a favor el gobernador Rafael Lacava y el alcalde de Valencia, J.A. Marvez, con la propuesta de recuperación del casco histórico de la ciudad del Cabriales, iniciativa pública que debe contar y tener el apoyo resuelto de todos los ciudadanos identificados y comprometidos con el desarrollo social, económico y urbano de la capital carabobeña, a la luz de un proyecto preparado y coordinado por la arquitecta Sara Atienza, quien le ha entregado la vida al estudio y la gestión de una Valencia distinta, vivible, moderna, abrazada al progreso. El abre boca será la Expo Valencia 2018, pautada para realizarse los días 28, 29 y 30 del mes en curso, y de allí en adelante, la ciudad tendrá que ser otra, y de todos los valencianos, sin distingos políticos ni credos, tal como la concibieron nuestros antepasados y que también la soñaron Paco Cabrera, iniciador del plan, y lo pensaron, sin mezquindades, Edgardo Parra y Miguel Cocciola, y ojalá se haga realidad en los próximos años de la mano dual Lacava-Marvez. Al César lo del César.

*** MILICIANOS BLANCOS. Ahora, más que nunca, cobra vigencia la consigna popular de que con “AD se vive mejor”. La conmemoración del 77 aniversario de la fundación del llamado partido del pueblo, fue la ocasión para recordar hechos y realidades colectivas, que son historia en la Venezuela de ayer, hoy y siempre. Con la conducción del doctor Rubén Limas y de otras autoridades del CES de Carabobo se rememoró la vida de este partido fundado por Rómulo Betancourt. En Valencia se recuperó la tradición de la Romería Blanca, esta vez realizada en el barrio 13 septiembre, en la que se sirvieron 400 sanchochos de gallinas y costillas, igual que en tiempos de abundancia, y se consumieron 500 arepas rellenas, similar a épocas de Rómulo Gallegos, RB, Leoni, CAP, Lusinchi y otra vez CAP, cuando había fuentes de trabajo bien remunerados, medicinas, seguridad y libertad, suficiente como para que el pueblo fuera feliz. Va de frente y da la cara.

*** PALO Y PALO. Aunque cobra fuerza la tesis de que estamos en puertas a nuevas elecciones generales en Venezuela, como fórmula salvadora de la paz y la reconciliación nacional, en el PSUV se le ha dado rienda suelta a la lucha por los curules municipales, de cara a un hipotético proceso comicial para conformar los concejos municipales del país. En Valencia, por ejemplo, se supo que la tendencia Lacava-Marvez llevó a Caracas una lista de aspirantes y un deseo de pasar la aplanadora, pero les pusieron un parao, y por lo pronto solo hay seguridad de que únicamente entrarán 2 candidatos de la citada tendencia y otros 2 para el partido. Quedó descartado, en principio, la reelección de Daniel Sánchez, actual presidente del ayuntamiento y se dio por seguro que el PCV repetirá a su actual concejal, Henry Alvarado. Veremos dijo un ciego.

Francisco M. Pérez efeemeperez@yahoo.com